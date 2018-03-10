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Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля

РФПЛ должна переносить матч между "Уралом" и "Локомотивом" из-за не соответствующего требованиям поля, заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"В Екатеринбурге меня больше беспокоит состояние поля: оно не соответствует требованиям РФПЛ, предъявляемым к естественным газонам. Комиссия РФПЛ констатировала, что плотность травяного покрова составляет всего 15-20% при необходимых показателях в 75-80. РФПЛ должна срочно принимать решение, если мы играем в футбол, а не в другой вид спорта. А чтобы за пару-тройку дней выросла трава - это фантастика.

Или мы играем по закону, или по непонятным другим требованиям и причинам - в противном случае мы никогда не сделаем бизнес в футболе. Здесь нет неуважения к болельщикам "Урала" - неуважение к ним проявляет только менеджмент, ответственный за состояние газона. В моем понимании, РФПЛ должна принимать решение о переносе игры на поле, которое соответствует требованиям. Если газон в Екатеринбурге будет приведен в соответствие, то у меня претензий нет", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив Урал
Сегодня, 22:11
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№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:53) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Quincy
Да и вообще в Ебурге есть манеж,

Не, лучше вы в манеж.
Цитата: Правдоруб
Оказывается, этот господин из РЖД, пытается делать БИЗНЕС за счет средств государственной компании - это КРУТО,

В чем бизнес то, на поле не выросла травка, значит играть в это время нельзя.
На искусственном можно, на поле, которое может превратиться через пол-часа в кашу нельзя.
Вот Рубин сегодня играл в Саранске, для вас это и близко и хорошо, а для Тосно - далеко и неудобно.
То-есть, господа из Казани делают бизнес на республиканские деньги, так что-ле?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 22:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
в чем проблема переносите в Тюмень на резервное поле,будет вам покров и газон smile Да и вообще в Ебурге есть манеж,на случай если -15 будет))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 22:30) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Оказывается, этот господин из РЖД, пытается делать БИЗНЕС за счет средств государственной компании - это КРУТО, господа руководители Страны, правда ? И ведь НИКТО не поправит этого функционера, не напомнит на какие денежки он народ веселит и сам жирует !!! Только в нашей Стране подобное возможно - внаглую диктует условия РФС и РФПЛ, требуя переноса... ЦИРК шапито от МУТКО... Оборзели столичные и питерские решалы, как будто чемпионат двух столиц в России, а мнение остальных клубов их мало интересует.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:25) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А вот в Саранске сегодня было отличное поле, а если травка не выросла, то это не поле.
Регламент нужно чтить.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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