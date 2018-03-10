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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля
РФПЛ должна переносить матч между "Уралом" и "Локомотивом" из-за не соответствующего требованиям поля, заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.
"В Екатеринбурге меня больше беспокоит состояние поля: оно не соответствует требованиям РФПЛ, предъявляемым к естественным газонам. Комиссия РФПЛ констатировала, что плотность травяного покрова составляет всего 15-20% при необходимых показателях в 75-80. РФПЛ должна срочно принимать решение, если мы играем в футбол, а не в другой вид спорта. А чтобы за пару-тройку дней выросла трава - это фантастика.
Или мы играем по закону, или по непонятным другим требованиям и причинам - в противном случае мы никогда не сделаем бизнес в футболе. Здесь нет неуважения к болельщикам "Урала" - неуважение к ним проявляет только менеджмент, ответственный за состояние газона. В моем понимании, РФПЛ должна принимать решение о переносе игры на поле, которое соответствует требованиям. Если газон в Екатеринбурге будет приведен в соответствие, то у меня претензий нет", - цитирует Мещерякова ТАСС.
"В Екатеринбурге меня больше беспокоит состояние поля: оно не соответствует требованиям РФПЛ, предъявляемым к естественным газонам. Комиссия РФПЛ констатировала, что плотность травяного покрова составляет всего 15-20% при необходимых показателях в 75-80. РФПЛ должна срочно принимать решение, если мы играем в футбол, а не в другой вид спорта. А чтобы за пару-тройку дней выросла трава - это фантастика.
Или мы играем по закону, или по непонятным другим требованиям и причинам - в противном случае мы никогда не сделаем бизнес в футболе. Здесь нет неуважения к болельщикам "Урала" - неуважение к ним проявляет только менеджмент, ответственный за состояние газона. В моем понимании, РФПЛ должна принимать решение о переносе игры на поле, которое соответствует требованиям. Если газон в Екатеринбурге будет приведен в соответствие, то у меня претензий нет", - цитирует Мещерякова ТАСС.
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