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Григорий Иванов: наш газон в Екатеринбурге уступает только "Зениту" и "Краснодару"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил уверенность, что понедельничный матч 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" состоится в Екатеринбурге.

- Сегодня на нашем сайте выложены фотографии с газоном, заходите и смотрите, - сказал Иванов. - Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме, возможно, "Зенита" и "Краснодара". Так что у нас все хорошо.

- То есть в Тюмень игру не перенесут?

- Мы будем играть дома, а не в Сибири. У нас все нормально.

- Могли ли сыграть на стадионе, который готовят к ЧМ-2018?

- Не могли. Там поле вообще не готово, и снег лежит. Стадион готовят к апрелю месяцу и буквально в конце февраля включили подогрев. У нас сейчас "минус 12", поэтому там никак не могли сыграть. Если заранее знали, что могут дать там провести тестовый матч, то, возможно, можно было бы что-то изменить, но никто этого не знал. Арену готовят к 1 апреля.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Урал Локомотив
Сегодня, 22:18
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(4)
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 23:28) #
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online

На самом деле у нас довольно умный народ, но идиотов тоже хватает. liasport433 один из них
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:55) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если поле нормально, то там и сыграем, а если поле- *овно, то господин Иванов петабол вселенского масштаба.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
если бакланов несколько раз за год меняли то да, на открытие арене реально лучший газон сейчас....

Ну ты то лучше знаешь чем он
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:49) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
договорники не играем...а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:37) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
опять у свиней рвануло


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 22:32) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Милан»
Ну с Зенитовской ареной не советую сравнивать, там МИЛИАРД зарыли
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:31) #
  • -3
  •  (11)
online

если бакланов несколько раз за год меняли то да, на открытие арене реально лучший газон сейчас....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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