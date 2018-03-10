Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:11
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
20:02
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
19:27
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
19:13
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно (1)
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно (1)
17:30
Бенефис Рэшфорда (1)
Бенефис Рэшфорда (1)
16:45
20 игроков ЦСКА вылетели в Грозный (3)
20 игроков ЦСКА вылетели в Грозный (3)
Григорий Иванов: наш газон в Екатеринбурге уступает только "Зениту" и "Краснодару"
Президент "Урала" Григорий Иванов выразил уверенность, что понедельничный матч 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" состоится в Екатеринбурге.
- Сегодня на нашем сайте выложены фотографии с газоном, заходите и смотрите, - сказал Иванов. - Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме, возможно, "Зенита" и "Краснодара". Так что у нас все хорошо.
- То есть в Тюмень игру не перенесут?
- Мы будем играть дома, а не в Сибири. У нас все нормально.
- Могли ли сыграть на стадионе, который готовят к ЧМ-2018?
- Не могли. Там поле вообще не готово, и снег лежит. Стадион готовят к апрелю месяцу и буквально в конце февраля включили подогрев. У нас сейчас "минус 12", поэтому там никак не могли сыграть. Если заранее знали, что могут дать там провести тестовый матч, то, возможно, можно было бы что-то изменить, но никто этого не знал. Арену готовят к 1 апреля.
"Спорт-Экспресс"
- Сегодня на нашем сайте выложены фотографии с газоном, заходите и смотрите, - сказал Иванов. - Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме, возможно, "Зенита" и "Краснодара". Так что у нас все хорошо.
- То есть в Тюмень игру не перенесут?
- Мы будем играть дома, а не в Сибири. У нас все нормально.
- Могли ли сыграть на стадионе, который готовят к ЧМ-2018?
- Не могли. Там поле вообще не готово, и снег лежит. Стадион готовят к апрелю месяцу и буквально в конце февраля включили подогрев. У нас сейчас "минус 12", поэтому там никак не могли сыграть. Если заранее знали, что могут дать там провести тестовый матч, то, возможно, можно было бы что-то изменить, но никто этого не знал. Арену готовят к 1 апреля.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.