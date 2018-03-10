Григорий Иванов: наш газон в Екатеринбурге уступает только "Зениту" и "Краснодару"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил уверенность, что понедельничный матч 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" состоится в Екатеринбурге.- Сегодня на нашем сайте выложены фотографии с газоном, заходите и смотрите, - сказал Иванов. - Такого поля, как у нас, ни у кого нет, кроме, возможно, "Зенита" и "Краснодара". Так что у нас все хорошо.- Мы будем играть дома, а не в Сибири. У нас все нормально.- Не могли. Там поле вообще не готово, и снег лежит. Стадион готовят к апрелю месяцу и буквально в конце февраля включили подогрев. У нас сейчас "минус 12", поэтому там никак не могли сыграть. Если заранее знали, что могут дать там провести тестовый матч, то, возможно, можно было бы что-то изменить, но никто этого не знал. Арену готовят к 1 апреля.