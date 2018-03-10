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Софьян Ханни: дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, как его семья восприняла переезд в Россию.

– Как ваша семья восприняла переезд в Москву?

– Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге. Впрочем, жена тоже рада, осталось прикупить теплые вещи.

– Посетили достопримечательности Москвы?

– Мы видели лишь Красную площадь с Кремлем, да музей "Спартака".

"Спорт-Экспреcс"
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 22:27
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№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: oksva
Хотя , посмотрел на " аватарку " - всё ясно .

Е6ать, ты Эдгар Кейси. Наблюдение по аватарке это самое сложно, что может быть по жизни.
Вот вы обиженные спартачи всегда такие, пришел, насрал и в засаду. А потом, а что я - когда я один на свете герой, а кругом одни "кондомы".
Ты принимай узбагноин, до и после входа на форум и жизнь наладится.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:11) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: oksva
Ну , сейчас прибегут " минусовальщики " - " ещё не то увидишь , беги , попали в говноклуб ,не в тот музей ходили , ещё 16 лет .." .

А у вас батенька шизофрения переходящая из фаза величия в преследования.
Не пишите таких глупостей, не подставляйтесь под взгляды людей, дружащих с реальностью.

Стесняюсь спросить а под понятием - " людей , дружащих с реальностью ", вы не себя ли имели ввиду ? Ну откуда вы такие берётесь , на ксероксе вас шлёпают , что ли ? Хотя , посмотрел на " аватарку " - всё ясно .
из фаза величия в преследования.
Херовенький электрик - хуже атомной войны...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:58) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: oksva
Ну , сейчас прибегут " минусовальщики " - " ещё не то увидишь , беги , попали в говноклуб ,не в тот музей ходили , ещё 16 лет .." .

А у вас батенька шизофрения переходящая из фазы величия в преследования.
Не пишите таких глупостей, не подставляйтесь под взгляды людей, дружащих с реальностью.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:49) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Ну , сейчас прибегут " минусовальщики " - " ещё не то увидишь , беги , попали в говноклуб ,не в тот музей ходили , ещё 16 лет .." .

За подсказки - к доске! )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:44) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну , сейчас прибегут " минусовальщики " - " ещё не то увидишь , беги , попали в говноклуб ,не в тот музей ходили , ещё 16 лет .." .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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