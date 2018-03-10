Софьян Ханни: дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, как его семья восприняла переезд в Россию.– Дочь впервые в жизни увидела снег и была в восторге. Впрочем, жена тоже рада, осталось прикупить теплые вещи.– Мы видели лишь Красную площадь с Кремлем, да музей "Спартака".