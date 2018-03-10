Курбан Бердыев: Попов по контракту не имеет права играть против "Спартака"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что полузащитник Ивелин Попов не сможет выйти на поле в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака".– Нет. Он не имеет права.Матч "Рубин" - "Спартак" состоится 17 марта на "Казань Арене".