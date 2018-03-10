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Курбан Бердыев: Попов по контракту не имеет права играть против "Спартака"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что полузащитник Ивелин Попов не сможет выйти на поле в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Следующая игра со "Спартаком". Попов будет играть?

– Нет. Он не имеет права.

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится 17 марта на "Казань Арене".

ФК "Рубин"
Теги: Бердыев Попов Рубин Спартак
Вчера, 23:45
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(3)
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:09) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Обычная практика
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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