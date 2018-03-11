Курбан Бердыев: "Рубин" в концовках матчей играет не разумом, а эмоциями

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Тосно" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на слабо проведенную концовку встречи.– В целом рады победе. Беспокоит, что у соперника опять в конце, в дополнительное время был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог быть определяющим. Беспокоит начало второго тайма, где мы отдали инициативу. В целом провели неплохой матч.– Мы от игры к игре готовимся. Есть определенные стратегические планы. Многое будет зависеть от трех-четырех игр.– Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.– Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст – потихоньку эти моменты выправим.– Нет, слава богу.– Нам все равно было, где играть. Если принято такое решение. Мы особо не переживали по этому поводу. Нам нужно было организационно понять, куда мы летим.– Нет, мы прилетели за день до игры. Но мы больше не будем это практиковать перед матчами на искусственных полях – приезжать за день до игры и тренироваться. После предыгровой тренировки игроки жаловались на усталость мышц. Будем сходу выходить на все искусственные поля.– Со стандартным положением. Ильзат достаточно хорошо вышел, оживил игру, но мы знали, что в конце обязательно будет стандарт, а у "Тосно" высокорослые игроки.– Он на тренировке получил травму. Но он приехал сюда вместе с командой.