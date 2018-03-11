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Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Курбан Бердыев: "Рубин" в концовках матчей играет не разумом, а эмоциями
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Тосно" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на слабо проведенную концовку встречи.
– В целом рады победе. Беспокоит, что у соперника опять в конце, в дополнительное время был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог быть определяющим. Беспокоит начало второго тайма, где мы отдали инициативу. В целом провели неплохой матч.
– После этой победы можно сказать, что борьба за выживание закончилась?
– Мы от игры к игре готовимся. Есть определенные стратегические планы. Многое будет зависеть от трех-четырех игр.
– Вы говорите о том, что снова едва не пропустили в концовке. Как-то работаете над этим?
– Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.
– Игроки опытные. Почему это происходит?
– Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст – потихоньку эти моменты выправим.
– Полтора часа на искусственном газоне при отрицательной температуре. Никто с повреждением не ушел сегодня?
– Нет, слава богу.
– Как вы отреагировали, узнав что матч состоится в Саранске?
– Нам все равно было, где играть. Если принято такое решение. Мы особо не переживали по этому поводу. Нам нужно было организационно понять, куда мы летим.
– Вы специально готовились к полю?
– Нет, мы прилетели за день до игры. Но мы больше не будем это практиковать перед матчами на искусственных полях – приезжать за день до игры и тренироваться. После предыгровой тренировки игроки жаловались на усталость мышц. Будем сходу выходить на все искусственные поля.
– Обратная замена Ахметова с чем связана?
– Со стандартным положением. Ильзат достаточно хорошо вышел, оживил игру, но мы знали, что в конце обязательно будет стандарт, а у "Тосно" высокорослые игроки.
– Что с Сердаром Азмуном, который не попал в заявку?
– Он на тренировке получил травму. Но он приехал сюда вместе с командой.
ФК "Рубин"
– В целом рады победе. Беспокоит, что у соперника опять в конце, в дополнительное время был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог быть определяющим. Беспокоит начало второго тайма, где мы отдали инициативу. В целом провели неплохой матч.
– После этой победы можно сказать, что борьба за выживание закончилась?
– Мы от игры к игре готовимся. Есть определенные стратегические планы. Многое будет зависеть от трех-четырех игр.
– Вы говорите о том, что снова едва не пропустили в концовке. Как-то работаете над этим?
– Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.
– Игроки опытные. Почему это происходит?
– Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст – потихоньку эти моменты выправим.
– Полтора часа на искусственном газоне при отрицательной температуре. Никто с повреждением не ушел сегодня?
– Нет, слава богу.
– Как вы отреагировали, узнав что матч состоится в Саранске?
– Нам все равно было, где играть. Если принято такое решение. Мы особо не переживали по этому поводу. Нам нужно было организационно понять, куда мы летим.
– Вы специально готовились к полю?
– Нет, мы прилетели за день до игры. Но мы больше не будем это практиковать перед матчами на искусственных полях – приезжать за день до игры и тренироваться. После предыгровой тренировки игроки жаловались на усталость мышц. Будем сходу выходить на все искусственные поля.
– Обратная замена Ахметова с чем связана?
– Со стандартным положением. Ильзат достаточно хорошо вышел, оживил игру, но мы знали, что в конце обязательно будет стандарт, а у "Тосно" высокорослые игроки.
– Что с Сердаром Азмуном, который не попал в заявку?
– Он на тренировке получил травму. Но он приехал сюда вместе с командой.
ФК "Рубин"
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