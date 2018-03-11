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Константин Кучаев: играть на выезде в Грозном всегда непросто

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" заявил, что армейцам нужно сделать все возможное, чтобы обыграть соперника.

"Играть на выезде в Грозном всегда непросто. "Ахмат" умеет обороняться, но мы постараемся вскрыть их защиту и одержать победу. В нынешней турнирной ситуации нам жизненно необходимо набрать три очка", - цитирует Кучаева твиттер ЦСКА.
Теги: Кучаев ЦСКА
Сегодня, 13:22
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