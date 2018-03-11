Константин Кучаев: играть на выезде в Грозном всегда непросто

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:44
Бьорн Сигурдарсон: если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените" (10)
Бьорн Сигурдарсон: если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените" (10)
11:43
Вячеслав Колосков: если сборная Англии не приедет на ЧМ-2018, должны последовать санкции вплоть до исключения из ФИФА (7)
Вячеслав Колосков: если сборная Англии не приедет на ЧМ-2018, должны последовать санкции вплоть до исключения из ФИФА (7)
Вчера, 23:03
"Леванте" на выезде обыграл "Хетафе"
"Леванте" на выезде обыграл "Хетафе"
Вчера, 23:03
Маурисио Перейра: при такой температуре невероятно мерзли уши (1)
Маурисио Перейра: при такой температуре невероятно мерзли уши (1)
Вчера, 22:41
"Челси" дома обыграл "Кристал Пэлас"
"Челси" дома обыграл "Кристал Пэлас"
Вчера, 22:18
Григорий Иванов: наш газон в Екатеринбурге уступает только "Зениту" и "Краснодару" (17)
Григорий Иванов: наш газон в Екатеринбурге уступает только "Зениту" и "Краснодару" (17)
Вчера, 22:11
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (6)
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (6)
Вчера, 22:05
В Англии прервали матч из-за приземлившегося на поле вертолета (2)
В Англии прервали матч из-за приземлившегося на поле вертолета (2)
Вчера, 21:48
"ПСЖ" со счетом 5:0 разгромил "Метц" (1)
"ПСЖ" со счетом 5:0 разгромил "Метц" (1)
Вчера, 21:08
Сербская мощь. Обзор 27-го тура ФНЛ. (1)
Сербская мощь. Обзор 27-го тура ФНЛ. (1)
Вчера, 21:05
"Севилья" на своем поле уступила "Валенсии"
"Севилья" на своем поле уступила "Валенсии"
Вчера, 20:56
Саранская победа "Рубина" над "Тосно"
Саранская победа "Рубина" над "Тосно"
Вчера, 20:52
"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Тосно" (8)
"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Тосно" (8)
Константин Кучаев: играть на выезде в Грозном всегда непросто
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" заявил, что армейцам нужно сделать все возможное, чтобы обыграть соперника.
"Играть на выезде в Грозном всегда непросто. "Ахмат" умеет обороняться, но мы постараемся вскрыть их защиту и одержать победу. В нынешней турнирной ситуации нам жизненно необходимо набрать три очка", - цитирует Кучаева твиттер ЦСКА.
"Играть на выезде в Грозном всегда непросто. "Ахмат" умеет обороняться, но мы постараемся вскрыть их защиту и одержать победу. В нынешней турнирной ситуации нам жизненно необходимо набрать три очка", - цитирует Кучаева твиттер ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.