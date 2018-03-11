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Илья Жигулев: обидно конечно, что пропустили и проиграли

Полузащитник "Тосно" Илья Жигулев подвел итоги матча против "Рубина" (0:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

– Ожидали сложной игры – матч таким и сложился. 100-процентных моментов мы имели больше, хотя соперник больше нас контролировал мяч.

– В начале второго тайма инициативу взяли, что не получилось?

– Стали правильнее прессинговать, вынуждали соперники выбивать вперед, играли больше в атаку и начались появляться моменты. Обидно конечно, что пропустили и проиграли. Главное теперь для нас – настраиваться на "Анжи", а из прошедшей игры сделать выводы и двигаться дальше.

– Фактор домашнего поля в другом городе сильно сказался?

– Поле хоть и синтетика, но хорошее, поэтому в этом плане нет проблем. Конечно, очень холодно. Но все в равных условиях, поэтому про погоду и поле смысла говорить нет.

ФК "Тосно"
Теги: Жигулев Тосно Рубин
Сегодня, 13:48
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