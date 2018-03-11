Илья Жигулев: обидно конечно, что пропустили и проиграли

Полузащитник "Тосно" Илья Жигулев подвел итоги матча против "Рубина" (0:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.– Ожидали сложной игры – матч таким и сложился. 100-процентных моментов мы имели больше, хотя соперник больше нас контролировал мяч.– Стали правильнее прессинговать, вынуждали соперники выбивать вперед, играли больше в атаку и начались появляться моменты. Обидно конечно, что пропустили и проиграли. Главное теперь для нас – настраиваться на "Анжи", а из прошедшей игры сделать выводы и двигаться дальше.– Поле хоть и синтетика, но хорошее, поэтому в этом плане нет проблем. Конечно, очень холодно. Но все в равных условиях, поэтому про погоду и поле смысла говорить нет.