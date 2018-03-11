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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Сергей Семак: сами устроили себе нервную концовку
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Анжи" (3:2) отметил, что концовка встречи выдалась достаточно нервной.
– Начали неплохо, первые минут 20-25 провели очень хорошо, владели инициативой, – говорит Семак. – Дальше "Анжи" стал действовать активнее, никаких серьезных моментов не было. Во втором тайме хорошо отреагировали на пропущенный мяч, но устроили себе нервную концовку. Пропущенные мячи достаточно простые, в обороне не справились с высокорослыми игроками, хотя и у нас оборонительная линия немаленькая, над этим компонентом будем работать. 3 очка – хороший для нас результат.
– Чем вызвана обратная замена Сейдахмета?
– Ходом матча. В концовке гости перешли на навал, выпустили трех высокорослых, нам нужно было выровнять силы – для этого выпустили Пашу Аликина, только с этим связана обратная замена. Мы проседали, Еркебулану не хватало навыков, чтобы участвовать в обороне. Он – молодой игрок, ему сложно, первая игра, очень волнительная, насчет атакующих действий вопросов быть не может.
– Почему в некоторых моментах команда буквально вставала?
– У нас нет пока командного опыта в плане контроля темпа игры, мы должны отдыхать тогда, когда контролируем мяч. А у нас футболисты берут паузу тогда, когда соперник контролирует матч – где-то психологически понимаем, что делаем себе сложнее.
– Вы отмечали, что голы крайних защитников приносят отдельное удовольствие. Как оцените их игру, у Йокича гол, у Живоглядова две голевых передачи?
– Вы вырвали слова из контекста, мне вообще нравится, когда мы забиваем, а кто забивает, не столь важно. Переда первого на второго – тоже замечательно, и Пауревич гол шикарный забил, и Леша Никитин. Здорово, когда играем активно, много забиваем, думаю, это нравится и болельщикам, и футболистам.
"Спорт-Экспресс"
– Начали неплохо, первые минут 20-25 провели очень хорошо, владели инициативой, – говорит Семак. – Дальше "Анжи" стал действовать активнее, никаких серьезных моментов не было. Во втором тайме хорошо отреагировали на пропущенный мяч, но устроили себе нервную концовку. Пропущенные мячи достаточно простые, в обороне не справились с высокорослыми игроками, хотя и у нас оборонительная линия немаленькая, над этим компонентом будем работать. 3 очка – хороший для нас результат.
– Чем вызвана обратная замена Сейдахмета?
– Ходом матча. В концовке гости перешли на навал, выпустили трех высокорослых, нам нужно было выровнять силы – для этого выпустили Пашу Аликина, только с этим связана обратная замена. Мы проседали, Еркебулану не хватало навыков, чтобы участвовать в обороне. Он – молодой игрок, ему сложно, первая игра, очень волнительная, насчет атакующих действий вопросов быть не может.
– Почему в некоторых моментах команда буквально вставала?
– У нас нет пока командного опыта в плане контроля темпа игры, мы должны отдыхать тогда, когда контролируем мяч. А у нас футболисты берут паузу тогда, когда соперник контролирует матч – где-то психологически понимаем, что делаем себе сложнее.
– Вы отмечали, что голы крайних защитников приносят отдельное удовольствие. Как оцените их игру, у Йокича гол, у Живоглядова две голевых передачи?
– Вы вырвали слова из контекста, мне вообще нравится, когда мы забиваем, а кто забивает, не столь важно. Переда первого на второго – тоже замечательно, и Пауревич гол шикарный забил, и Леша Никитин. Здорово, когда играем активно, много забиваем, думаю, это нравится и болельщикам, и футболистам.
"Спорт-Экспресс"
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