Антон Заболотный: матч с "Ростовом" - одна сплошная борьба и все

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).– Получилась хорошая битва. В первом тайме долго входили в игру, позволяли создавать моменты у своих ворот. Ответили пару раз хорошими выпадами. Много борьбы. Что-то адекватное сказать сложно. Думаю, со стороны было виднее. А так – одна сплошная борьба и все.– Хорошая подача была: выпрыгнул и ударил. Если честно не видел, как мяч полетел, но направлял в сторону ворот и жалко, что не залетело. Будем работать, голы придут и будет все хорошо.– Скорее этот вопрос нужно задавать тренеру. Как футболист, могу сказать, что у нас все игроки равны. Ребята готовы заменить друг друга в любой ситуации. У нас хорошая скамейка запасных. Игроки всегда готовы выходить и работать на сто процентов. Другое дело, как получается, как приспосабливаемся к полю. Сложно играть, естественно, но на это нельзя обращать внимание. Нужно работать, побеждать и набирать очки.