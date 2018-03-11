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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Заболотный: матч с "Ростовом" - одна сплошная борьба и все
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).
– Насколько счет отражает ситуацию на поле?
– Получилась хорошая битва. В первом тайме долго входили в игру, позволяли создавать моменты у своих ворот. Ответили пару раз хорошими выпадами. Много борьбы. Что-то адекватное сказать сложно. Думаю, со стороны было виднее. А так – одна сплошная борьба и все.
– Расскажите об эпизоде, когда вы попали в перекладину.
– Хорошая подача была: выпрыгнул и ударил. Если честно не видел, как мяч полетел, но направлял в сторону ворот и жалко, что не залетело. Будем работать, голы придут и будет все хорошо.
– Две вынужденные замены, три дисквалификации – насколько это повлияло на результат?
– Скорее этот вопрос нужно задавать тренеру. Как футболист, могу сказать, что у нас все игроки равны. Ребята готовы заменить друг друга в любой ситуации. У нас хорошая скамейка запасных. Игроки всегда готовы выходить и работать на сто процентов. Другое дело, как получается, как приспосабливаемся к полю. Сложно играть, естественно, но на это нельзя обращать внимание. Нужно работать, побеждать и набирать очки.
ФК "Зенит"
– Насколько счет отражает ситуацию на поле?
– Получилась хорошая битва. В первом тайме долго входили в игру, позволяли создавать моменты у своих ворот. Ответили пару раз хорошими выпадами. Много борьбы. Что-то адекватное сказать сложно. Думаю, со стороны было виднее. А так – одна сплошная борьба и все.
– Расскажите об эпизоде, когда вы попали в перекладину.
– Хорошая подача была: выпрыгнул и ударил. Если честно не видел, как мяч полетел, но направлял в сторону ворот и жалко, что не залетело. Будем работать, голы придут и будет все хорошо.
– Две вынужденные замены, три дисквалификации – насколько это повлияло на результат?
– Скорее этот вопрос нужно задавать тренеру. Как футболист, могу сказать, что у нас все игроки равны. Ребята готовы заменить друг друга в любой ситуации. У нас хорошая скамейка запасных. Игроки всегда готовы выходить и работать на сто процентов. Другое дело, как получается, как приспосабливаемся к полю. Сложно играть, естественно, но на это нельзя обращать внимание. Нужно работать, побеждать и набирать очки.
ФК "Зенит"
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