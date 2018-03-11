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Антон Заболотный: матч с "Ростовом" - одна сплошная борьба и все

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

– Насколько счет отражает ситуацию на поле?

– Получилась хорошая битва. В первом тайме долго входили в игру, позволяли создавать моменты у своих ворот. Ответили пару раз хорошими выпадами. Много борьбы. Что-то адекватное сказать сложно. Думаю, со стороны было виднее. А так – одна сплошная борьба и все.

– Расскажите об эпизоде, когда вы попали в перекладину.

– Хорошая подача была: выпрыгнул и ударил. Если честно не видел, как мяч полетел, но направлял в сторону ворот и жалко, что не залетело. Будем работать, голы придут и будет все хорошо.

– Две вынужденные замены, три дисквалификации – насколько это повлияло на результат?

– Скорее этот вопрос нужно задавать тренеру. Как футболист, могу сказать, что у нас все игроки равны. Ребята готовы заменить друг друга в любой ситуации. У нас хорошая скамейка запасных. Игроки всегда готовы выходить и работать на сто процентов. Другое дело, как получается, как приспосабливаемся к полю. Сложно играть, естественно, но на это нельзя обращать внимание. Нужно работать, побеждать и набирать очки.

ФК "Зенит"
Сегодня, 20:49
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№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:01) #
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Результаты Зенита это плоды работы тренера,бездарные действия игроков,и отсутствие командной игры тоже ,иногда можно сказать играли но не смогли забить,но про сегодняшний Зенит,то тут просто нет команды.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
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