Ринат Билялетдинов: высосанный штрафной, он был придуман

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России."Не додержали. У "Спартака" было много моментов, но мы сумели организовать в ответ то, что хотели. Это больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы в ответные действия планировались с более точными передачами, лучшего уровня. Исполнение, конечно, бывает и такое.Честно говоря, не хочется говорить плохое слово - высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор - любой стандарт превращается в опасность. А когда есть такой исполнитель, тем более... Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, этот штрафной был придуман", - сказал Билялетдинов.