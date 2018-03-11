Новости партнеров

Ринат Билялетдинов: высосанный штрафной, он был придуман

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

"Не додержали. У "Спартака" было много моментов, но мы сумели организовать в ответ то, что хотели. Это больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы в ответные действия планировались с более точными передачами, лучшего уровня. Исполнение, конечно, бывает и такое.

Честно говоря, не хочется говорить плохое слово - высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор - любой стандарт превращается в опасность. А когда есть такой исполнитель, тем более... Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, этот штрафной был придуман", - сказал Билялетдинов.
Сегодня, 21:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
20
(4)
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
из пальца это ты высосан,из 21го,прокладка газпромовская
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№19 Написал: imaginary (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MAG554
Цитата: imaginary
всё лучше, чем в 90-ые, когда наши чемпионы влетали сразу же в ЕК то в кошице, то мёлде.

ой ёё. человек болельщик )) А Реалов, Барселон не было?

на уровне случайностей, сейчас хотя бы весной играем стабильно
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№18 Написал: Викторис (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нужно было играть в футбол
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотри на повторе, толчок в спину знатный получился.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№16 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
всё лучше, чем в 90-ые, когда наши чемпионы влетали сразу же в ЕК то в кошице, то мёлде.

ой ёё. человек болельщик )) А Реалов, Барселон не было?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№15 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Максимовичу примой ногой наступили на ногу за такие вещи два тура людей выгоняли ,а тут высосан из пальца
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 21:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Skyline
согласен. 10 секундами раньше за такое же нарушение на и гроке хабаровска. судья не свистнул.

Тяжелый день?
Два отсосинга тяжело перевариваются за короткий промежуток времени

Чумазой куете, только и остаётся отсасывать. Пусть посмотрят на турнирную таблицу : Спартак - 2место, а дутый госпроект - на 5 . Играть не могут, только деньги бюджетные пиз.ить...Сейчас ещё раз посмотрел эпизод со штрафным ... 100 процентное нарушение : Демидко при подаче , снес игрока Спартака врезавшись в него ... Так, что пусть пи.дят ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№13 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Максимовичу примой ногой наступили на ногу за такие вещи два тура людей выгоняли ,а тут высосан из пальца
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никакой попытки играть в футбол дальневосточные ишаки не предпринимали, дикое везение длилось 90 минут и логично закончилось идеальным ударом
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№11 Написал: imaginary (Сегодня, 21:31) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
да харош на них гнать, они что ли виноваты, что в нашем чемпе только у 5 клубов есть деньги? И то про ЦСКА я не уверен
все остальные, за редким исключением, ведут борьбу за существование с переменным успехом

у них, хотя бы в отличии от Амкара, не играют массово гастролёры

и уж куда лучше для футбола, что даже такие команды реально сопротивляются, как умеют, а не выходят влетать по 0-5. Только реальная борьба и нерв могут привести к росту чемпионата

всё лучше, чем в 90-ые, когда наши чемпионы влетали сразу же в ЕК то в кошице, то мёлде. Зато в чемпионате пёрли как по рельсам, обыгрывая направо и налево левой ногой все колхозы
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:30) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
жаль что приходится обыгрывать аутсайдера с помощью таких питерских подачек.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо посмотреть, чтобы не голословить.

Вот - вот, Ринатик, посмотри!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:29) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Skyline
согласен. 10 секундами раньше за такое же нарушение на и гроке хабаровска. судья не свистнул.

Тяжелый день?
Два отсосинга тяжело перевариваются за короткий промежуток времени


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У тебя что ли, физрук дешёвый?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 21:26) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
Хоть Биляш и физрук, но он прав !!! Нужно учитывать, что питерский Левников свистел в пользу Спартака, посадив хабаровчан на свисток, давая штрафные при любом прикосновении.. Такой левак был в первом тайме на Андриано (нырнувшим) и такой же придуманный в конце матча, ставший результативным. Глушаков на 10 минуте прямой ногой срубил игрока и ему даже желтой не дал. Вот так же другие питерские (почему-то любящие Федуна), будут свистеть на матче кабинетных с "Рубином" и сомнений нет в том, что это будет вновь Безбородов (удаляя игроков парами, как с "Ростовом") или Лапочкин, подарившие Спартаку в прошлом сезоне не заслуженные очки. Когда есть опасность Лукойловским потерять очки, назначают вот таких свистунов по заявкам.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:26) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
согласен. 10 секундами раньше за такое же нарушение на и гроке хабаровска. судья не свистнул.


--------------------
Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:24) #
  • +3
  •  (7)

Придуман? Надо с чем ьб проигрывать. Скажи всей командой сидел у ворот ,и вот вам получите .играйте в футбол.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:23) #
  • +5
  •  (7)

Это он на эмоциях.Если бы судья хотел додавить,то еще в первом тайме мог второй пенальти ставить... А гол уже сейчас можно признавать лучшим в чемпионате!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:22) #
  • +3
  •  (7)

НЕДОДЕРЖАЛИ - вот весь смысл футбола , а я то не знал ..
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:22) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
неистово ору joy
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.