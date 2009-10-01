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Матч "Рубин" - "Спартак" может быть перенесен в Москву

По неофициальным данным, матч второго тура чемпионата России между казанским "Рубином" и московским "Спартаком", запланированный на 20 марта, перенесен из Казани в Москву, сообщает "Чемпионат.сом".

Это вызвано холодной погодой в Казани.
Сегодня, 21:38
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№4 Написал: Учитель Народный РФ (Сегодня, 21:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Новость от 2005 года, у редакторов Русфутбола все в порядке?


Это на Чемпе журналисты бухают)


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007 [жалоба]
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Новость от 2005 года, у редакторов Русфутбола все в порядке?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо этого нам ,мы НЕ БОМЖЕКЛУБ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Учитель Народный РФ (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какого года новость?))))


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007 [жалоба]
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