Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рейс ЦСКА из Грозного задержали из-за учений, а не угрозы теракта

Дирекция аэропорта города Грозный прокомментировала информацию, согласно которой рейс с футболистами ЦСКА был задержан из-за угрозы теракта.

"В аэропорту проходили учения. А футболисты ЦСКА прибыли в тот период, когда эти учения начались. Поэтому произошла задержка вылета. Но сейчас ситуация стабилизировалась.

Футболисты и персонал ЦСКА проходят паспортный контроль и скоро вылетят из нашего аэропорта. Никакой угрозы теракта, как сообщалось, нет", – сообщили в дирекции аэропорта города Грозный.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.