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Полузащитник СКА Кабутов: "Спартак" не создал особо опасных моментов

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Дмитрий Кабутов прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в матче 22-го тура РФПЛ.

"Настраивались как обычно. Понятно, что "Спартак" сильная команда, но мы ехали в Москву играть в футбол и не думали о проигрыше. Сыграли в пять защитников. Тренерский штаб объяснил, как нам действовать.

Что касается пенальти, то с поля показалось, что его не было. Плюс я видел, что Довбня может выручить. Он умеет это делать, показывал это не раз на тренировках. Во втором тайме внутри было ощущение, что можем увезти ничью из Москвы. Думали, так и закончится 0:0. "Спартак" ведь не создал особо опасных моментов. Ударов было много, но моментов не сказать чтобы.

В эпизоде со штрафным, который привёл к голу, мне показалось, что нарушения там тоже не было. Димидко говорил, что это не было похоже на штрафной. Но Фернандо хорошо исполнил, что тут скажешь – мастер. После матча с ребятами особо не разговаривали, всем было обидно. Позже разберём", - цитирует Кабутова "Чемпионат.сом".
Теги: СКА-Хабаровск Спартак
Вчера, 23:41
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12
(3)
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Всё верно, Дима...это свинарня, какой там нах футбол?.всё куплено и продано увы...

Да , Костя , ты прав , Спартак сыграл голимый договорняк , судейка был куплен , как обычно . А ведь есть честные судьи , правда ? Ну , например пенальти в ворота Зенита не дающие , 100 - процентные , да ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 00:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
СКА просто обворовало болельщиков, заплативших деньги за билеты на этот матч!
Кроме вратаря, в СКА ни один футболист не пытался играть в футбол!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№10 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 00:11) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Учитель
Ехали они играть в футбол)))) А чего не играли?

В такой футбол играют в ФНЛ. Ну ничего, немного совсем осталось скоро "домой"!!! На своё место.
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:02) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Всё верно, Дима...это свинарня, какой там нах футбол?.всё куплено и продано увы...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: nevada007 (Сегодня, 00:01) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
что ты несешь, дурачок? моментов не создали??? в этой игре только одна команда моменты и создавала!!!! пенальти не было, штрафного???? слепой значит.... даже комментировать не охота..... клоун, ниже фнл вам дорога!!!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:59) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удары по воротам
39-1
В футбол они плять играть ехали.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№6 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 23:59) #
  • +4
  •  (4)

"...но мы ехали в Москву играть в футбол" (с)

Чего вы ехали делать???????
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да , что там говорить , прав он . Спартак - ничего не создавал , Хабаровск - упускал моменты , повезло Спартачам , судейка был " заряжен " , поле перед матчем водой поливали , разметку на поле не проверили , мяч не красный был . Надо подавать протест , Хабаровск засудили .
Ни одного момента у Спартака не было , мы жали - давили и тут Бац ! Судья - Федун !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да Спартак вообще не атаковал, а вы давили всю игру , вот клоун joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Вчера, 23:53) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
но мы ехали в Москву играть в футбол и не думали о проигрыше

в такой автобус даже в ФНЛ не играют,в футбол они приехали играть,так что Хабаровский автобус- ехай на куй,в ФНЛ)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:51) #
  • +6
  •  (10)
online

мы ехали в Москву играть в футбол
это ты называешь "играть в футбол"???
Пацанчик, вы скорее в антифутбол играли! smirk

Что касается пенальти, то с поля показалось, что его не было.

В эпизоде со штрафным, который привёл к голу, мне показалось, что нарушения там тоже не было.
дурачок какой-то, ей богу smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Учитель Народный РФ (Вчера, 23:48) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ехали они играть в футбол)))) А чего не играли?


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007 [жалоба]
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