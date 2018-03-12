Артем Самсонов: Фернандо забил с неоднозначного штрафного

Полузащитник хабаровского СКА Артем Самсонов прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1).- Ну да, такой неоднозначный штрафной. За несколько секунд до этого нашего игрока так же толкнули, а судья не свистнул. А тут поставили - и Фернандо исполнил. Дали бы его в другой игре? В матче "Спартак" - "Зенит" или "Спартак" - "Краснодар" поставили бы такой штрафной? Не знаю.- Ну да. Опять же, в другом эпизоде я чисто сыграл в мяч, а судья свистнул штрафной, еще и желтую показал. Может, на повторе покажется, что я нарушал, но в игре было ощущение, что сыграл чисто.