Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Самсонов: Фернандо забил с неоднозначного штрафного

Полузащитник хабаровского СКА Артем Самсонов прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1).

- Кабутов сомневается, что был правильно назначен штрафной, который привел к голу.

- Ну да, такой неоднозначный штрафной. За несколько секунд до этого нашего игрока так же толкнули, а судья не свистнул. А тут поставили - и Фернандо исполнил. Дали бы его в другой игре? В матче "Спартак" - "Зенит" или "Спартак" - "Краснодар" поставили бы такой штрафной? Не знаю.

- Димидко, который, по мнению арбитра, совершил фол, тоже говорит, что нарушения не было.

- Ну да. Опять же, в другом эпизоде я чисто сыграл в мяч, а судья свистнул штрафной, еще и желтую показал. Может, на повторе покажется, что я нарушал, но в игре было ощущение, что сыграл чисто.

Чемпионат
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 08:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(4)
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Щегол тебе стоит помалкивать в тряпочку и не высовываться. Фернандо спасибо за положительные эмоции до следующего тура.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А вам зачем в команде полузащитники, нападающие?
Комплектовали бы команду сразу одними защитниками, все 25 человек - защитники. Рослые, крепкие, как на подбор. И с ними дядька...тренер.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:35) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: _SHIGA_
а недавно носил майку Спартака и целовал Наш ромб!
вот такое днище выпускает наша академия.. даже на фоне ска играл как в штаны насрал..


Давно говорю: Федун, наведи порядок в академии. Мало того что они оттуда со средним уровнем подготовки выходят, так ещё и на клуб вякают.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:31) #
  • -1
  •  (1)

Rasmuz,
verno! zabei promes i vse bilo bi inache! s takimi komandami nujen bistrii gol,togda igrat legche!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:16) #
  • 0
  •  (4)
online

Если бы не Довбня и трясущиеся ноги Промеса, Самедова, Мельгарехо. про то штрафной никто бы не говорил. А так логичное наказание за антифутбол.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 10:13) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а недавно носил майку Спартака и целовал Наш ромб!
вот такое днище выпускает наша академия.. даже на фоне ска играл как в штаны насрал..


--------------------
зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: aulex Milano (Сегодня, 09:52) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Интер»
по ногам бить по холодному - это норма жизни?


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:40) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это наказание за ссыкатный "футбол" в исполнении Хабаровска. В ФНЛ вам дорога


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Но в игре было ощущение, что сыграл чисто.Это слова великого футболиста!Который сам никто и звать никак!Чудо,ты посмотри повторы или сходи к окулисту!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.