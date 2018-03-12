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Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"?

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился мнением о том, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин в матче РФПЛ с дончанами (0:0) вышел на замену на 59-й минуте.

– Кто из аргентинцев "Зенита" вам симпатичен?

– Стабильностью они не отличаются. В каких-то матчах выделяется Паредес, в каких-то – Ригони. А вообще, больше всего в нынешнем "Зените" мне нравится Кокорин.

Интересно, в Ростове он не попал в стартовый состав действительно из-за переутомления? Или Манчини обиделся на его комментарий после матча с "Лейпцигом"? – передает слова Гамулы "Советский спорт".
Теги: Гамула Кокорин Зенит
Сегодня, 09:52
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№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Интер»
из-за подвигов бомжарни во главе с плачини в администрации лилипутов думают, куда бы папашу Мюллера задвинуть) уж больно неэфективано народное бабло отмывает на благо сильной раши))


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