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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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17:00
Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры
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Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (5)
Руслан Нигматуллин: Габулов приглашен в сборную за старые заслуги
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, почему главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на контрольные матчи с Бразилией и Францией голкипера "Брюгге" Владимира Габулова.
"Габулов приглашен за старые заслуги. И у него все-таки позиция третьего вратаря – она статистическая и важна не столько мастерством, сколько опытом и поддержанием общей атмосферы. К тому же Черчесов сам находился в такой ситуации в 2002 году. Тогда его Олег Иванович (Романцев. – Прим.) отрядил его к нам с Александром Филимоновым третьим вратарем. Но хочу сказать, что тогда Черчесов был в полном порядке. У Габулова в "Брюгге" пока не все так, как хотелось бы. Но вообще давайте обратим внимание, что в сборную пригласили четырех вратарей. И на сборе тренеры посмотрят, кто и в каком состоянии находится. На мой взгляд, Селихов и Габулов будут бороться за позицию третьего вратаря, а Акинфеев и Лунев претендуют на роль первого. У Габулова свои плюсы, у Селихова – свои. У первого опыт, у второго задор", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
"Габулов приглашен за старые заслуги. И у него все-таки позиция третьего вратаря – она статистическая и важна не столько мастерством, сколько опытом и поддержанием общей атмосферы. К тому же Черчесов сам находился в такой ситуации в 2002 году. Тогда его Олег Иванович (Романцев. – Прим.) отрядил его к нам с Александром Филимоновым третьим вратарем. Но хочу сказать, что тогда Черчесов был в полном порядке. У Габулова в "Брюгге" пока не все так, как хотелось бы. Но вообще давайте обратим внимание, что в сборную пригласили четырех вратарей. И на сборе тренеры посмотрят, кто и в каком состоянии находится. На мой взгляд, Селихов и Габулов будут бороться за позицию третьего вратаря, а Акинфеев и Лунев претендуют на роль первого. У Габулова свои плюсы, у Селихова – свои. У первого опыт, у второго задор", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
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