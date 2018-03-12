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Руслан Нигматуллин: Габулов приглашен в сборную за старые заслуги

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, почему главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на контрольные матчи с Бразилией и Францией голкипера "Брюгге" Владимира Габулова.

"Габулов приглашен за старые заслуги. И у него все-таки позиция третьего вратаря – она статистическая и важна не столько мастерством, сколько опытом и поддержанием общей атмосферы. К тому же Черчесов сам находился в такой ситуации в 2002 году. Тогда его Олег Иванович (Романцев. – Прим.) отрядил его к нам с Александром Филимоновым третьим вратарем. Но хочу сказать, что тогда Черчесов был в полном порядке. У Габулова в "Брюгге" пока не все так, как хотелось бы. Но вообще давайте обратим внимание, что в сборную пригласили четырех вратарей. И на сборе тренеры посмотрят, кто и в каком состоянии находится. На мой взгляд, Селихов и Габулов будут бороться за позицию третьего вратаря, а Акинфеев и Лунев претендуют на роль первого. У Габулова свои плюсы, у Селихова – свои. У первого опыт, у второго задор", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 17:13
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№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Динамо» М
это какие такие заслуги ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
земляк..................однако...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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