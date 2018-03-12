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Анатолий Мещеряков: чемпионская гонка для "Локомотива" не завершена

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0) отметил, что его команда не думает о чемпионстве.

– Чемпионская гонка закончена?

– Нет.

– То есть вы думаете, что кто-то, кроме "Локо", может занять первое место?

– Нет, нет, нет. Мы сейчас вообще не думаем ни о какой чемпионской гонке и медалях. Наши мысли – о следующей игре, к которой мы уже готовимся.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 20:32
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