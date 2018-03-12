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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Анатолий Мещеряков: чемпионская гонка для "Локомотива" не завершена
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0) отметил, что его команда не думает о чемпионстве.
– Чемпионская гонка закончена?
– Нет.
– То есть вы думаете, что кто-то, кроме "Локо", может занять первое место?
– Нет, нет, нет. Мы сейчас вообще не думаем ни о какой чемпионской гонке и медалях. Наши мысли – о следующей игре, к которой мы уже готовимся.
"Спорт-Экспресс"
– Чемпионская гонка закончена?
– Нет.
– То есть вы думаете, что кто-то, кроме "Локо", может занять первое место?
– Нет, нет, нет. Мы сейчас вообще не думаем ни о какой чемпионской гонке и медалях. Наши мысли – о следующей игре, к которой мы уже готовимся.
"Спорт-Экспресс"
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