Анатолий Мещеряков: чемпионская гонка для "Локомотива" не завершена

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0) отметил, что его команда не думает о чемпионстве.– Нет.– Нет, нет, нет. Мы сейчас вообще не думаем ни о какой чемпионской гонке и медалях. Наши мысли – о следующей игре, к которой мы уже готовимся.