Ролан Гусев: в обороне "Динамо" система есть, но в атаке - жидковато

Бывший полузащитник "Динамо" Ролан Гусев в эфире программы "8-16" поделился мнением о работе Дмитрия Хохлова в должности главного тренера московской команды."Видно, что Дима ищет сочетания, пытается. У него небольшой выбор игроков, чтобы воплотить свои идеи. "Динамо" нужно усиление, чтобы быть в зоне еврокубков или Лиги чемпионов.На самом деле Диме не позавидуешь. В обороне он выстраивает, видно, что система есть. Но в атаке пока жидковато", - сказал Гусев.