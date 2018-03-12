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Ролан Гусев: в обороне "Динамо" система есть, но в атаке - жидковато

Бывший полузащитник "Динамо" Ролан Гусев в эфире программы "8-16" поделился мнением о работе Дмитрия Хохлова в должности главного тренера московской команды.

"Видно, что Дима ищет сочетания, пытается. У него небольшой выбор игроков, чтобы воплотить свои идеи. "Динамо" нужно усиление, чтобы быть в зоне еврокубков или Лиги чемпионов.

На самом деле Диме не позавидуешь. В обороне он выстраивает, видно, что система есть. Но в атаке пока жидковато", - сказал Гусев.
Теги: Гусев Динамо
Вчера, 22:24
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№1 Написал: Clover (Вчера, 22:27) #
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И говинда ваша ничего, жидковата - но ничего....


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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