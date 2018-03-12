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Владислав Радимов: такой тренер-монстр, как Сёмин, не упустит чемпионство

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов оценил шансы московского "Локомотива" выиграть российскую Премьер-Лигу в нынешнем сезоне.

"Во-первых, "Локомотив" лишился шансов в Кубке УЕФА. Это им будет на руку, они смогут спокойно готовиться от матча к матчу неделю. Во-вторых, команда уверенно выходит на поле, имея сейчас восьмиочковый отрыв. В плане психологии это дополнительный плюс. И третье, Сёмин работает в чемпионате много лет, знает все минусы, знает, что сказать. Думаю, такой тренер-монстр не упустит чемпионство", — сказал Радимов в эфире программы "Тотальный футбол".

"Чемпионат.сом"
Теги: Радимов Семин
Вчера, 22:39
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№1 Написал: Яamon (Вчера, 23:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
всё правильно, Сёмин своего не отдаст нам на радость
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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