Владислав Радимов: такой тренер-монстр, как Сёмин, не упустит чемпионство

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов оценил шансы московского "Локомотива" выиграть российскую Премьер-Лигу в нынешнем сезоне."Во-первых, "Локомотив" лишился шансов в Кубке УЕФА. Это им будет на руку, они смогут спокойно готовиться от матча к матчу неделю. Во-вторых, команда уверенно выходит на поле, имея сейчас восьмиочковый отрыв. В плане психологии это дополнительный плюс. И третье, Сёмин работает в чемпионате много лет, знает все минусы, знает, что сказать. Думаю, такой тренер-монстр не упустит чемпионство", — сказал Радимов в эфире программы "Тотальный футбол".