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Владимир Пресняков-старший: Табаков был в восторге от Федора Черенкова, любил его очень сильно

Болельщик "Спартака" и композитор Владимир Пресняков-старший выразил сожаление в связи со смертью актера Олега Табакова.

"Я в большом потрясении от смерти Олега Павловича. Он связывал целое поколение, он был любимым актером моего сына. Владимир даже дружил с его сыном Антоном. Для моего старшего внука он всегда был любимым актером. Он был простым человеком, абсолютно без пафоса.

Олег Табаков был потрясающим человеком, веселым, очень любил музыку. Я помню, как он приходил на концерты и наши дети вместе сидели. С очень большим понимаем музыки человек был! Я на всю жизнь запомнил одну его фразу: "Для меня музыкант – это особый человек. Он как будто бы напрямую разговаривает с Богом". Даже где то испытал чувство гордости, что ли.

Табаков был известным болельщиком "Спартака". Болел-то как здорово! Он был в восторге от Федора Черенкова, любил его очень сильно", - цитирует Преснякова Sport24.ru.
Теги: Спартак
Вчера, 23:12
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