Владислав Радимов: мне, честно говоря, понравились слова Карреры о своих игроках

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на слова главного тренера санкт-петербургской команды Роберто Манчини о сложностях в клубе, связанных с тем, что ему не купили нужных игроков."Мне кажется, во время чемпионата не надо вести разговоры о том, кого не купили. Это надо оставить до лета, а там уже смотреть, кто как себя проявил, кто нужен дальше, кто не нужен, кто хочет, кто не хочет. Многое может повлиять на игру. Мне, честно говоря, понравилось высказывание Массимо Карреры после матча со "СКА-Хабаровск". Ему задали точно такой же вопрос, и он сказал, что все футболисты, которые находятся в его распоряжении, — лучшие", — сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".