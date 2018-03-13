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Леандро Паредес: в России у меня все прекрасно, единственный минус - страшный мороз

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о своей жизни в России и главной цели на 2018 год.

"В России у меня всё прекрасно, у нас здесь есть абсолютно всё. Город изумительный, единственный минус - страшный мороз! Меня очень сильно хотели видеть в "Зените", и я почувствовал себя здесь как дома с первого дня. Стать важной фигурой мне помогли партнёры по команде, руководящий персонал и главный тренер. В общем, всё начинается хорошо.

Почему именно "Зенит"? "Рома" нуждалась в деньгах, но наложила вето на мою продажу в другие итальянские клубы. Меня хотели продать за границу, чтобы не усиливать конкурентов. Тут появился вариант с "Зенитом", и я не сомневался в своём выборе. Я сразу почувствовал их огромное желание приобрести меня. Для футболиста это очень важно. Манчини - великий тренер, и он стал решающим фактором в моём выборе.

Сейчас думаю только об игре. Я молод и должен расти ещё больше. Хочу становиться лучше и надеюсь делать это в футболке "Зенита". Мне здесь хорошо, хочу продолжать. Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России в составе Аргентины. Это большая цель, которая зависит от моих выступлений за "Зенит", - передает слова Паредеса "Чемпионат" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 15:03
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№11 Написал: Clover (Сегодня, 16:03) #
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online

Цитата: yuri
клише, сэр?

Лаз урны й! smile Вот где клише! А цвет - голубой, и толпами бегают паредасы - надуло из форточки в Европу толерантности... Так чаще надо по Лаз-аннам шлятся через лаз урны...


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: ластелин Овец11 (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да ладно. Не нужно нам врать... Все мы понимаем, что после Италии ты в шоке от российских реалий.


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Властелин овец.
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:43) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Clover
Голубым таким интересам

Проскользнула вбитая насмерть в ромбовидный мозг клише, сэр?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Clover (Сегодня, 15:41) #
  • 0
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online

Цитата: yuri
Клуб Зенит не шарашкина контора.

Во-во, клуб... По интересам... Голубым таким интересам, а был бы конторой, даже шарашкиной, половину маханули по статье за пьянку, как Кокорина, а раньше - Бухарова-Быстрова-Анюкова-Аршавина, далее везде... Остальных - за профнепригодность


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:39) #
  • -1
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online

Цитата: Стратег
Это да, молодой, талантливый ... а ну как попрут Манчини, нужен он будет новому суперевротренеру, как и остальные аргентинцы?

Это вряд ли. Клуб Зенит не шарашкина контора. Контракт есть контракт с Манчини на 3 года. Формальных поводов нет для увольнения. Если только он сам не разорвет его. Но это большие мани.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (3)
online

Тяжело паредасам на морозе... Вот Пельмень потому в Голландию и срулил - тепло, гейпарады, кофешопы smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
У него контракт с Зенитом на 4 года.Первый блин комом вышел. Учитывая маразм местных условий. Привыкнет ещё.

Это да, молодой, талантливый ... а ну как попрут Манчини, нужен он будет новому суперевротренеру, как и остальные аргентинцы?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это прэлэстно.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:25) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Стратег
Всё, кроме погоды его устраивает, всё прекрасно, даже пятое место в таблице. Футбол не главное, главное что бы зарплата хорошая и тренер, хоть нытик и неудачник, зато с именем.

Ничего нового , все начитались советских газет. У него контракт с Зенитом на 4 года.Первый блин комом вышел. Учитывая маразм местных условий. Привыкнет ещё.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Всё, кроме погоды его устраивает, всё прекрасно, даже пятое место в таблице. Футбол не главное, главное что бы зарплата хорошая и тренер, хоть нытик и неудачник, зато с именем.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:11) #
  • -3
  •  (3)
online

Смотри не получи травму, синьор. Удачи и успехов в Зените. Продолжай в том же духе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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