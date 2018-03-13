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Суд Марселя предъявил обвинения двум фанатам "Спартака"

Олег Семёнов, руководитель проекта "Стадион – наш общий дом" и болельщик московского "Спартака", прокомментировал информацию о предъявлении обвинений российским фанатам, задержанным в Германии, судом Марселя.

"Сейчас оба фаната, которых задержали в Германии, депортированы во Францию. Им было предъявлено обвинение. Обвинение в причинении тяжких телесных повреждений. А не за участие в беспорядках в Марселе. То есть конкретное обвинение, конкретным лицам. В данный момент идёт сбор средств на французских адвокатов", - цитирует Семёнова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
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