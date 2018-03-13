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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кристиан Нобоа: когда желание играть велико, не думаешь о деньгах
Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа подчеркнул, что его не беспокоит информация о задолженностях казанского клуба перед игроками.
– "Зенит" борется за призовую тройку, "Рубин" недавно был в нескольких очках от зоны вылета. Для вас это шаг назад?
– Точно нет. Больше всего на свете мне хотелось снова играть в футбол, и было совершенно не важно, на каком месте идет команда из Казани.
– Вас не пугает то, что "Рубин" был должен много денег футболистам?
– Когда желание играть так велико, уже не думаешь о деньгах. Этот вопрос меня не беспокоил, хотелось скорее выйти на поле.
"Спорт-Экспресс"
– "Зенит" борется за призовую тройку, "Рубин" недавно был в нескольких очках от зоны вылета. Для вас это шаг назад?
– Точно нет. Больше всего на свете мне хотелось снова играть в футбол, и было совершенно не важно, на каком месте идет команда из Казани.
– Вас не пугает то, что "Рубин" был должен много денег футболистам?
– Когда желание играть так велико, уже не думаешь о деньгах. Этот вопрос меня не беспокоил, хотелось скорее выйти на поле.
"Спорт-Экспресс"
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