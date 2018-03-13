Кристиан Нобоа: когда желание играть велико, не думаешь о деньгах

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа подчеркнул, что его не беспокоит информация о задолженностях казанского клуба перед игроками.– Точно нет. Больше всего на свете мне хотелось снова играть в футбол, и было совершенно не важно, на каком месте идет команда из Казани.– Когда желание играть так велико, уже не думаешь о деньгах. Этот вопрос меня не беспокоил, хотелось скорее выйти на поле.