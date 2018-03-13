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Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал спорное судейское решение в матче 22-го тура РФПЛ "Ростов" — "Зенит" (0:0).

Главный арбитр встречи не поставил пенальти в ворота санкт-петербургской команды, когда защитник "Зенита" Миха Мевля сбил хавбека дончан Тимофея Калачёва.

"У арбитра не было физической возможности заметить фол на Калачёве. С позиции Еськова нет никаких гарантий, что нога защитника попала в ногу игроку "Ростова", а не на поле. На повторе мы видим, что это нарушение. Это несчастный случай. Не оправдываю арбитра, но это техническая ошибка", — сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Бутенко Зенит Ростов
Сегодня, 21:13
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№14 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
P.S. В субботу, 17 марта, будем свидетелями того, как, вновь назначенный (в ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ в этом сезоне !!!) на "Спартак", питерский Безбородов будет "добывать" победу для Федуна и его семьи, в Казани, убивая, не навязчиво, "Рубин"... придумывая штрафные вблизи ворот (единственный способ нынешнего лукойловского позора забивать), ставя надуманные пенальти или закрывая глаза на офсайды и грубость костоломов Глушакова с Андриано и Комбарова ... но свистя при малейшем прикосновении рубиновых к федуновским девочкам или фиксируя офсайд там, где его не было.. Но Бутенко и КО "заболеют", отказавшись от комментария, а пресса столичная, как будто и не заметит беспредела, в очередной раз... Поскольку он будет вновь не против Спартака или ЦСКА... а это им не интересно, да и, главное, опасно и не выгодно. Ждем...с
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:21) #
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Цитата: Clover
Идеология!

Вот правильный ответ, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Clover (Сегодня, 23:19) #
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online

Цитата: yuri
стихотворение.

Идеология!


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:06) #
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Цитата: Clover
Е5 Синит, е5 везде, на суше, в воздухе, в воде?

Не перевирай (как обычно) стихотворение.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Clover (Сегодня, 22:59) #
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online

Цитата: yuri
Не удивительно, идет в разрез с общей идеологией.

Е5 Синит, е5 везде, на суше, в воздухе, в воде? smile


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:51) #
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Цитата: Skyline
но с ракурса судьи кажется что была симуляция.

Ну да вот если бы просто упал, судья бы мог что-то и понять. Спросить бокового наконец. А тут видит как Калачев прыгает вверх от чего то, словно ныряет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Рубин»
Вот так же этот господин оправдывал Карасева, не поставившего чистый пеналь в пользу "Рубина" в матче с ЦСКА, хотя и сам признал, что ставить нужно было обязательно.."но игрок армейцев просто погорячился".. и выгонять его нельзя было за второе предупреждение. Потом два удаления игроков "Ростова" в матче со Спартаком в Москве, вообще не стал комментировать.. из-за "простуды"... И так из тура в тур... ворон - ворону, как говорят. Наверно, РФС Мутковский кормится от Лукойла, погашая долги конторы... а конторой вообще правит не МУТКО, а Гинер ??? Я помню истерику Президента РФС, (после унижения, мужиками Бердыевскими, Спартака и недовольства Федуна результатом матча с "Ростовом" на Дону, 3-0), в ходе которой он пригрозил арбитрам проверку на детекторе и назвал их свистунами с "рюкзаками обязательств"... Но НИКТО не пострадал из арбитров, поскольку было не за что.. Но после этого команды Бердыева в Москве и Питере стали открыто убивать арбитражом... Безбородов в матче со Спартаком, удалил, с небольшим промежутком, сразу двух игроков обороны "Ростова" и после того как федуновские забили в большинстве, еще и посадил ростовчан, откровенно, на свисток, потому-что они вдевятером задавили лукойловских и могли забить несколько раз, но эти "с рюкзаками", придумывали офсайды и нарушения при любом прикосновении к спартаковским костоломам, не замечая откровенной грубости Глушакова, Андриано и Камбарова. Потом, то же самое было и в матче с ЦСКА. Так Спартак стал чемпионом... И вот в этом году вновь лояльное судейство в отношении Спартака, оберегая игроков "великого" клуба от карточек и удалений, чтобы не усугублять ситуацию по борьбе адм. ресурсных за чемпионство - три последних тура, нарушения 6-ти игроков спартаковских, висящих на потенциальных 4-х предупреждениях, арбитрами игнорируются, не смотря на то, что Глушаков продолжает (как в последнем матче с СКА хаб.) прыгать прямой ногой сзади в ноги соперника, не касаясь мяча, а Андриано и КО, до того обнаглели, что постоянно улыбаются после незамеченного нарушения на сопернике. Но у Бутенко и Будогосского с МУТКО, все прекрасно и объяснимо... ну не могут продаваться арбитры, которые этими решалами обучаются и назначаются, правда ? Если это не так, то значит, что их так учат и рекомендуют такую линию арбитража.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:46) #
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Цитата: Manchester United
случись такой эпизод у ворот Ростова

С Тереком судья точно так же не увидел пеналя на Кокорине. Но столько визга не было от вас почему то )) Не удивительно, идет в разрез с общей идеологией.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
проще говоря,в ентот момент судья пос.ать пошёл...


--------------------
Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013 [жалоба]
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«МЮ»
случись такой эпизод у ворот Ростова сразу бы все увидели,в том году так же до последнего судьи тянули этот никчемышный полит проект,так что не надо не надо тут причесывать
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:25) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Скоро оправдывать ангажированность будут тем, что судья моргнул в этот момент, отвернулся, отмахнулся от мухи или просто сморкался. Дебильная корпоративная этика, переходящая в круговую поруку. Продажные мрази...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (9)
online

laughing
А боковой на что?
Странное дело - когда пендаль болоту - никак его разглядеть не могут!

Цитата: Blessing
Это вообще о чём речь?

О футболе, вы такую игру не знаете


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:21) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это вообще о чём речь?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:14) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот. я тоже самое написал. что на повторе явный пендаль. но с ракурса судьи кажется что была симуляция.


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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