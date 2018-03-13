Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал спорное судейское решение в матче 22-го тура РФПЛ "Ростов" — "Зенит" (0:0).Главный арбитр встречи не поставил пенальти в ворота санкт-петербургской команды, когда защитник "Зенита" Миха Мевля сбил хавбека дончан Тимофея Калачёва."У арбитра не было физической возможности заметить фол на Калачёве. С позиции Еськова нет никаких гарантий, что нога защитника попала в ногу игроку "Ростова", а не на поле. На повторе мы видим, что это нарушение. Это несчастный случай. Не оправдываю арбитра, но это техническая ошибка", — сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".