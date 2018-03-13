Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:03
"Матч ТВ" не покажет встречу между "Рубином" и "Спартаком", но покажет игру "СКА-Хабаровск" - "Урал" (27)
"Матч ТВ" не покажет встречу между "Рубином" и "Спартаком", но покажет игру "СКА-Хабаровск" - "Урал" (27)
22:24
Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны (11)
Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны (11)
21:47
Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
20:12
ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018
ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018
19:28
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (4)
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (4)
18:04
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
15:39
Валерий Рейнгольд: не приглашать Денисова в сборную из-за того, что Черчесов обижен - это безобразие (15)
Валерий Рейнгольд: не приглашать Денисова в сборную из-за того, что Черчесов обижен - это безобразие (15)
13:49
Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться (10)
Андрей Будогосский: работа в ФНЛ позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться (10)
Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал спорное судейское решение в матче 22-го тура РФПЛ "Ростов" — "Зенит" (0:0).
Главный арбитр встречи не поставил пенальти в ворота санкт-петербургской команды, когда защитник "Зенита" Миха Мевля сбил хавбека дончан Тимофея Калачёва.
"У арбитра не было физической возможности заметить фол на Калачёве. С позиции Еськова нет никаких гарантий, что нога защитника попала в ногу игроку "Ростова", а не на поле. На повторе мы видим, что это нарушение. Это несчастный случай. Не оправдываю арбитра, но это техническая ошибка", — сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
Главный арбитр встречи не поставил пенальти в ворота санкт-петербургской команды, когда защитник "Зенита" Миха Мевля сбил хавбека дончан Тимофея Калачёва.
"У арбитра не было физической возможности заметить фол на Калачёве. С позиции Еськова нет никаких гарантий, что нога защитника попала в ногу игроку "Ростова", а не на поле. На повторе мы видим, что это нарушение. Это несчастный случай. Не оправдываю арбитра, но это техническая ошибка", — сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.