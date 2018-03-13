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Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на высказывания председателя совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков о поле домашнего стадиона екатеринбургской команды "СКБ-Банк Арены".

– Слова Мещерякова? Послушайте, мы же не лезем в политику РЖД, не говорим им, как и куда поезда отправлять.

Что началось-то?! Мещеряков – агроном, что ли? Мы сделали все возможное. У нас поле было даже лучше, чем в Грозном!

– Серьезно?

– Да. В Грозном оно было зеленое, но бежать-то было невозможно!

– А у вас?

– Ровненькое поле, трава взошла. Но вы поймите одно. В ночь перед матчем у нас были морозы – 25 градусов! Но мы же сделали все от себя зависящее.

Не нравится? Ок, разрешайте играть в манеже. Почему в Перми, в Уфе можно играть на искусственных полях, а в Екатеринбурге в манеже – нельзя?!

У нас область тратит на клуб деньги, местные спонсоры. И почему мы должны ехать проводить матч в другой город?! Так нам потом скажут те же спонсоры, а зачем вы нужны, если играете не для болельщиков?! Разве не так? Это же неправильно!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Мещеряков Урал Локомотив
Сегодня, 21:47
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№1 Написал: Яamon (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
истеричка
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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