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Софиан Ханни: два года назад мной интересовались "Локомотив" и "Динамо"

Полузащитник "Спартака" Софиан Ханни прокомментировал возможность перейти в российские клубы еще до переезда из Бельгии в Москву.

"Знал, что Россия - огромная страна и мировая держава, что здесь весьма холодный климат, что зимой в чемпионате большая пауза. В принципе сбором информации я занялся еще два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами. Когда играл за "Мехелен", мною интересовались "Динамо" и "Локомотив" Но тогда я предпочел перейти в "Андерлехт", - цитирует Ханни Bobsoccer.
Теги: Ханни Спартак Локомотив Динамо
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