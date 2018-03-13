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"Матч ТВ" не покажет встречу между "Рубином" и "Спартаком", но покажет игру "СКА-Хабаровск" - "Урал"

"Матч ТВ" не будет транслировать встречу 23-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком" 17 марта.

В эфире телеканала в этот день будут транслироваться матчи "СКА Хабаровск" – "Урал" и "Арсенал" – "Ростов".

Несколько матчей 23-го тура были перенесены с 18 марта на 17 апреля из-за выборов президента России.
Теги: Рубин Спартак
Сегодня, 23:03
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(7)
№21 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дебилы блеадь...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
а канделаки грузинская шалава!!!



Да ну, неплохая девчонка, тем более известно, что это не её тема. Зря гонишь, не справедливо это.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В принципе Матч трансляцией матча Локо - Спартак все объяснил, или покупайте трансляцию канала или *овно качество на компутере.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№18 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Маразм и стыдоба!!!! Спасибо Мутный!!! За популяризацию нашего футбола перед домашним ЧМ!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№17 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 23:41) #
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Цитата: Правдоруб
Paolo_Di_Canio,
Предлагаешь еще и бабло за "наш футбол" по НТВ с +++, Газпромовским боссам отдавать, и те потом наши денежки растранжирят на Фурсенок и аргентинцев с макаронниками Манчини, Спалетти и Розетти с Кришитами ??? Хватит и того, что народ за газ и бензин этих ребятишек снабжает бутербродами с икрой красной и черной... еще и всю их многочисленную родню на долгие века безбедной жизнью обеспечивает.

Продажа телеправ одна из основных доходных статей клубов всех ведущих лиг Европы.
При этом там ценники совершенно другие ) ящик водки и блоки сигарет)
Даже в Турции , в которой раз в 10 больше на этом клубы зарабатывают.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На#уя спрашивается нам спортивный канал?
Да чтобы шнягу всякую показывать....., как то :
Сениты, уралы, маленьких жеребят из Хабаровска и т.д. и т.п.
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: liasport433 (Сегодня, 23:39) #
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online

Цитата: RenarTickle
Понятно, что наши налоги прожирают... Но давайте уже взглянем правде в глаза: неужели кто-то ещё смотрит футбол по ТВ?..


Да я сам долго делал трансляции, это не сложно , купил, на алиэкспресс, тюнер usb, подключил свою приставку и пустил в инетрнет, купил смарт давно, уже давно подключил торрент тв.... хз как другие , но многие уже подтягиваются в этом направлении!! халява всегда найдеться, либо через ace плеер смотрю.... а канделаки грузинская шалава!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Безобразие.
С другой стороны, Федун нифига мышей не ловит, не лобирует интересы миллионов преданных, негодяй. На вручение золота команде, не пригласил никого, крышу на стадион не поставил, а сейчас, допустив преступное попустительство, вообще последнего лишает, равнодушно наплевав в душу каждой свинье.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Понятно, что наши налоги прожирают... Но давайте уже взглянем правде в глаза: неужели кто-то ещё смотрит футбол по ТВ?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жадные мрази! 0,0017% населения России посмотрит этот матч от и до... не более ;) Вот интересна Фамилия (кто принимает решение) этого дебилойда?


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№11 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 23:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: baden69
Чем меньше людей увидит игру Рубин-Спартак, тем меньше будут возмущаться счету в пользу СМ, желтым, а возможно и красным карточкам в адрес игроков Рубина и абсолютно грамотному судейству, практически "лучшего арбитра"...)))

БОЛЬНЫЕ ВЫ БОМЖАРЫ БОЛЬНЫЕ,ОПУСТИЛИСЬ ДО ДНА .

Цитата: Black Fox
Цитата: dreamcatcher
Этот канал существует на наши налоги. Люди уже оплатили им их совершенно бешенные зарплаты, а они над ними издеваются

А чем болельщики Спартака и Рубина лучше болельщиков Урала и СКА? С какого хера вы возомнили, что вас кто-то должен показывать в приоритетном порядке?

А ВАС ТОГДА КАКОГО Х-Я ПОКАЗЫВАЮТ,ЧТОБЫ НАРОД ЗЛИТЬ ,ВАС НЕНАВИДИТ ВСЯ СТРАНА.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№10 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 23:25) #
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Болеет за:
«Рубин»
Paolo_Di_Canio,
Предлагаешь еще и бабло за "наш футбол" по НТВ с +++, Газпромовским боссам отдавать, и те потом наши денежки растранжирят на Фурсенок и аргентинцев с макаронниками Манчини, Спалетти и Розетти с Кришитами ??? Хватит и того, что народ за газ и бензин этих ребятишек снабжает бутербродами с икрой красной и черной... еще и всю их многочисленную родню на долгие века безбедной жизнью обеспечивает.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:24) #
  • -1
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Black Fox,
joy
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: baden69 (Сегодня, 23:24) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Чем меньше людей увидит игру Рубин-Спартак, тем меньше будут возмущаться счету в пользу СМ, желтым, а возможно и красным карточкам в адрес игроков Рубина и абсолютно грамотному судейству, практически "лучшего арбитра"...)))
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:24) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Если надо платить так платите из своего рекламного бюджета. Одна секунда вашего сраного времени стоит как крыло военного истребителя пятого поколения.
Это полный пиндец.

Если у них будут показывать исключительно второсортные матчи, то реклама на их канале никому будет не нужна
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 23:19) #
  • +3
  •  (5)
online

Месячная подписка на Наш Футбол стоит как пачка сигарет и дешевле бутылки водки.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:19) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Этот канал существует на наши налоги. Люди уже оплатили им их совершенно бешенные зарплаты, а они над ними издеваются

А чем болельщики Спартака и Рубина лучше болельщиков Урала и СКА? С какого хера вы возомнили, что вас кто-то должен показывать в приоритетном порядке?


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 23:11) #
  • +5
  •  (7)

и кто же это дерьмо будет смотреть?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 23:11) #
  • +8
  •  (12)

Этот канал существует на наши налоги. Люди уже оплатили им их совершенно бешенные зарплаты, а они над ними издеваются. И еще предлагают оплатить подписку! За что надо платить если весь этот вшивый канал уже оплачен со всеми потрохами? Если надо платить так платите из своего рекламного бюджета. Одна секунда вашего сраного времени стоит как крыло военного истребителя пятого поколения.
Это полный пиндец.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 23:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"СКА Хабаровск" – "Урал"

Это будет супер матч! Как Барселона-Реал!
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (8)

Синита просто нет...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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