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Леонид Слуцкий: с первого дня работы в "Халле" я чувствовал большую поддержку с родины

Леонид Слуцкий, который в следующем сезоне будет возглавлять "Витесс", рассказал о своей работе в "Халл Сити".

– Вы произносили теплые слова в адрес болельщиков "Халла". А какой отклик получали из России?

– Тоже положительный. Был создан канал в телеграме про "Халл", болельщики одной группы ВКонтакте сбрасывались и покупали трансляции его матчей, причем в этой группе было зарегистрировано больше 30 тысяч болельщиков! Поэтому я чувствую, что интерес к моей зарубежной карьере в России тоже очень велик, и больше количество людей, которых я случайно встречаю на улицах, искренне желают мне удачи и с интересом следят за тем, какой путь я выбрал. Поэтому с первого дня работы в "Халле" я чувствовал большую поддержку с родины. И цифры, которые я привел, говорят о том, что людей это сильно интересует. Мне это приятно.

– После возвращения с Олимпиады вы посетили матч "Локомотива" со "Спартаком". В "Халле" вы российский футбол не могли смотреть?

– Я его не смотрел, потому что физически было сложно. Как правило, туры в Англии и России идут параллельно, а когда ты готовишься среди недели, надо анализировать игры как своей команды, так и соперника. Поэтому физически не было времени на просмотр большого количества матчей. Я был и на игре "Локомотива" со "Спартаком", и на домашних встречах ЦСКА с "Уралом" и "Лионом". В четверг планирую пойти на матч "Локомотива" с "Атлетико". Футбол все равно остается смыслом моей жизни, и матч вживую ничто не может заменить. Я с большим удовольствием смотрю любой футбол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 01:01
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