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Сергей Игнашевич пожертвовал деньги на мемориальную доску легенде "Торпедо"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич помог "Торпедо" в сборе средств на открытие мемориальной доски легенды черно-белых Александра Пономарева.

Пономарев играл за московский клуб с 1944 по 1950 год. На его счету 116 мячей в 164 матчах.

"Руководство клуба и семья Александра Пономарева благодарят Сергея за посильный вклад и желают ему успехов и футбольного долголетия", – говорится в сообщении "Торпедо".

ФК "Торпедо"
Теги: Игнашевич
Сегодня, 04:29
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