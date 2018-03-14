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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: за Миранчука "Зенит" должен назвать какую-то безумную цифру
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к полузащитнику "железнодорожников" Алексею Миранчуку.
"Зенит" знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в "Зените" играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы "Зенит" при определённых обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно. Особенно, если бы мы сказали: "Ребята, без проблем".
Поверьте, если мы начнём переговоры, то сразу с цены, которая будет близка к финальной. Это не то что два незнакомых человека начинают на улице за какую-то вещь торговаться. Подходя к "Старбаксу", вы примерно представляете, сколько будет стоить латте и какой он на вкус.
"Зенит" должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут – не готовы платить столько", - передает слова Геркуса "Чемпионат".
"Зенит" знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в "Зените" играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы "Зенит" при определённых обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно. Особенно, если бы мы сказали: "Ребята, без проблем".
Поверьте, если мы начнём переговоры, то сразу с цены, которая будет близка к финальной. Это не то что два незнакомых человека начинают на улице за какую-то вещь торговаться. Подходя к "Старбаксу", вы примерно представляете, сколько будет стоить латте и какой он на вкус.
"Зенит" должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут – не готовы платить столько", - передает слова Геркуса "Чемпионат".
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