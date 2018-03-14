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Илья Геркус: за Миранчука "Зенит" должен назвать какую-то безумную цифру

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к полузащитнику "железнодорожников" Алексею Миранчуку.

"Зенит" знает о существовании Миранчука, динамике, следит за ним. Мы тоже примерно знаем, кто и как в "Зените" играет. На уровне общего знания. Конечно, они понимают, что возможно в этой ситуации, а что невозможно. Хотел бы "Зенит" при определённых обстоятельствах его приобрести? Думаю, да, безусловно. Особенно, если бы мы сказали: "Ребята, без проблем".

Поверьте, если мы начнём переговоры, то сразу с цены, которая будет близка к финальной. Это не то что два незнакомых человека начинают на улице за какую-то вещь торговаться. Подходя к "Старбаксу", вы примерно представляете, сколько будет стоить латте и какой он на вкус.

"Зенит" должен прийти с предложением, которое должно нас переубедить. Они должны предвидеть наши аргументы и контраргументы. Переводя на обычный язык, это должна быть безумная цифра. Думаю, поэтому они и не идут – не готовы платить столько", - передает слова Геркуса "Чемпионат".
Теги: Геркус Локомотив Миранчук
Сегодня, 08:55
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12
(0)
№12 Написал: Викторис (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
таланты не губите
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
если надо будет, то купят, геркус питерский, со своими как нибудь договорится


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№10 Написал: Clover (Сегодня, 10:01) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Сибирячок
Он говорит о том, что Миранчуки ваши пассажиры.

Еще бы их моториста им на транспорт взад вернуть smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Матч с Атлетико показал реальную картину. Все эти Миранчуки-Фарфаны - туфта пригодная для РПФЛ

А миллион ваших покупок абсолютного российского шлака об чём говорит? Он говорит о том, что Миранчуки ваши пассажиры.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Clover (Сегодня, 09:51) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: utekay
Все эти Миранчуки-Фарфаны - туфта пригодная для РПФЛ

Да и вообще, Еськов дешевле! smile


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:49) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Матч с Атлетико показал реальную картину. Все эти Миранчуки-Фарфаны - туфта пригодная для РПФЛ


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:39) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
За Миранчуков большие деньги может предложить только Зенит. Думаю, после провала этого сезона летом будет новый дорогой манагер и новые игроки лямов на 150. Состав Зенита поменяется процентов на 90 и Миранчуки там будут.


..и снова бег по кругу у Синита.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 09:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Стратег
Цитата: alexpyat
online
Болеет за:
«Локомотив»

Геркус, ты президент Локомотива!

Не стоит забывать, что Геркус петербуржец, всегда болел за Зенит и до назначения в Локо работал в Зените. Что у него на уме, только ему ведомо, нам точно не скажет, но что заговорил на эту тему уже напрягает.

Спокойнее надо быть. smiley В полном вью он говорит, что продавать в рамках нашей ПЛ это усиливать конкурента - это глупо. Если и продавать кого. то в Европу.

Дословно:
На сегодняшний день рынка российских игроков на Западе не существует. Какое-то время назад он был, а сейчас его нет. Решать ситуацию будем по мере её возникновения. Отдавать конкурентам? Конечно, мы хотели бы этого избежать. Зачем нам ослаблять себя и одновременно усиливать соперников? Оба действия плохо на наших шансах скажутся. Ослаблять себя и укрепить некую абстрактную команду за рубежом – это всё-таки немножко другое. Логичнее продавать своих игроков дорого и за границу, чем дёшево и конкурентам. В этой системе координат и живём.



Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 09:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хах, в кладбище игроков? Да Миранчук сам не пойдет.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alexpyat
online
Болеет за:
«Локомотив»

Геркус, ты президент Локомотива!

Не стоит забывать, что Геркус петербуржец, всегда болел за Зенит и до назначения в Локо работал в Зените. Что у него на уме, только ему ведомо, нам точно не скажет, но что заговорил на эту тему уже напрягает.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:03) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Геркус, ты президент Локомотива! Если даже Зенит заинтересуется Лехой, то ты первый должен этому мешать, а не торговаться! Мало того, что глупо отдавать своего лидера в команду конкурента, так еще и на 100% угробить его как футболиста! Пусть растет и развивается в своей команде - это нужно и Локомотиву, и сборной, и самому Миранчуку! Если и уходить, то в Европу и пытаться там пробиваться, а не гулять по командам нашего болота.
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 09:01) #
  • +7
  •  (11)

У низ Оздоев есть))) И Заболотный smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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