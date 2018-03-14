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Илья Геркус: возможно, Головин, с учетом потенциала, тоже стоит 100 млн

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение о сайте Transfermarkt, определяющего трансферную стоимость игроков.

"Наверное, в отношении лиг, за которыми не очень пристально следят, в том числе нашей, они немного запаздывают. Если на Transfermarkt игрок стоит 20 млн, а нам его предлагают за один или наоборот, это повод задуматься: что-то тут не так.

Эксперты в своих оценках исходят из сделок, которые физически происходили. А крупных продаж наших игроков за рубеж в последние годы не было. Готова ли "Барселона" или кто угодно другой заплатить 20, 30, 100 млн за выдающегося русского игрока и довести его до какого-то уровня, мы не знаем. Этого не было – не с чем сравнивать.

Возможно, Головин, с учётом потенциала, тоже стоит 100 млн. Как Transfermarkt это оценить? Они примерно прикидывают: если "Зенит" заплатил за Кокорина, грубо говоря, 15 млн, значит, и Головин в этих пределах стоит. Я бы рассуждал так, это логика", - передает слова Геркуса "Чемпионат".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 09:48
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№2 Написал: Clover (Сегодня, 09:59) #
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Заспиртовать - и в Кунсткамеру питерскую, с этикеткой "самый дорогой головастик мира" laughing
Столько Гризман и Погба стоит, и нулевой Головняк, который их моложе всего-то на 3 года - таким не станет НИКОГДА!
Все запитерасты - такие идиоты? Даже те, кого в Москве лечили от дебильности?


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Покупать игроков у Гинера больше дураков нет.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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