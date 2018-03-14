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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Илья Геркус: Фарфану 33? Криштиану Роналду тоже 33
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что железнодорожники заинтересованы в продолжении сотрудничества с перуанским форвардом Джефферсоном Фарфаном.
– Когда заканчивается контракт у Фарфана?
– Это известная информация. Летом.
– Что дальше? Игроку 33 года.
– А Криштиану Роналду сколько? Тоже 33. Возраст тут ни при чем.
– Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном?
– Да, клуб заинтересован. Есть игроки, которым возраст не мешает. В современном футболе медицина и методики восстановления шагнули вперед, что позволяет людям играть долго. Посмотрите на 40-летнего Буффона, раньше такое представить было сложно. Играть после 30 – тяжелый труд, но если ответственно следить за собой, за своим телом, карьеру можно продолжать и продолжать.
Прямым препятствием возраст не является. Просто нужно ежедневно концентрироваться на здоровье. Фарфан в этом смысле очень профессионален. Вообще в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный коллектив.
СЭ
– Когда заканчивается контракт у Фарфана?
– Это известная информация. Летом.
– Что дальше? Игроку 33 года.
– А Криштиану Роналду сколько? Тоже 33. Возраст тут ни при чем.
– Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном?
– Да, клуб заинтересован. Есть игроки, которым возраст не мешает. В современном футболе медицина и методики восстановления шагнули вперед, что позволяет людям играть долго. Посмотрите на 40-летнего Буффона, раньше такое представить было сложно. Играть после 30 – тяжелый труд, но если ответственно следить за собой, за своим телом, карьеру можно продолжать и продолжать.
Прямым препятствием возраст не является. Просто нужно ежедневно концентрироваться на здоровье. Фарфан в этом смысле очень профессионален. Вообще в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный коллектив.
СЭ
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