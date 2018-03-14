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КДК РФС отменил красную карточку Фегора Огуде

КДК РФС принял решение отменить красную карточку полузащитника "Амкара" Фегора Огуде, полученную в матче чемпионата России против тульского "Арсенала", заявил глава комитета Артур Григорьянц.

"После получения письма от футбольного клуба "Амкар" мы отправили запрос в контрольно-квалификационную комиссию, сегодня утром состоялось их заседание. Комиссия решила, что на 76-й минуте арбитр Вилков принял ошибочное решение, удалив игрока "Амкара" с поля. Мы приняли во внимание их решение и решили отменить ошибочно примененное удаление футболисту "Амкара", то есть красную карточку КДК отменил. В связи с этим из повестки дня был исключен пункт о неподобающем поведении команды.

Мы также обсудили вопрос с Белоруковым. Отмена желтых карточек не является особой юрисдикцией КДК, желтые карточки КДК не отменяет, поэтому Белоруков должен будет пропустить один матч", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Огуде Амкар
Сегодня, 16:16
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№4 Написал: kruga (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мне интересно, чем руководствовались люди, ставящие минус моему комменту? Я никак не усомнился в правильности данного решения. Я просто обратил внимание на факт, что раньше если отменяли, то выборочно. К примеру Эменике в матче с Зенитом была показана прямая красная за ошибочную трактовку судьи жеста после гола. Но тогда ничего не отменили из-за отсутствия полномочий. Давно пора вводить видеоповторы и наказывать или отменять наказания после справедливого рассмотрения!


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 16:30) #
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online

Тогда переигровка. И без Вилкова и прочих бомжей со свистком!


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Рубин»
Осталось отменить и гол гнилого Дзюбы... и дать ему желтую/красную за симуляцию. Дибилизм в "честном" чемпионате имени МУТКО (В.Боаш).
Ждем в субботу таких же левых пеналей и штрафных от Безбородова в пользу Спартака в матче с "Рубином"... Раз этого питерского опять (в четвертый раз в чемпионате) назначают на команду Федуна, значит будет, любой ценой добывать победу кабинетным - статистика соврать не дает... НИ ОДНОГО поражения и даже ничьей при этом свистуне, за все годы, кабинетные не имеют !!! Спасибо МУТКО и Будогосскому.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: kruga (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
неужели появились полномочия? А раньше не было...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
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