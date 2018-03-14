Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:42
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом
14:06
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (1)
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (1)
12:42
Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол (6)
Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол (6)
09:03
Борис Игнатьев: вне зависимости от того, как будет играть Денисов, в состав сборной он не попадет (7)
Борис Игнатьев: вне зависимости от того, как будет играть Денисов, в состав сборной он не попадет (7)
08:23
Паулу Фонсека: мы были лучше "Ромы" (3)
Паулу Фонсека: мы были лучше "Ромы" (3)
03:23
Президент "Севильи": мы играли с командой, располагающей большими деньгами и суперзвездами, и мы были лучше
Президент "Севильи": мы играли с командой, располагающей большими деньгами и суперзвездами, и мы были лучше
КДК РФС отменил красную карточку Фегора Огуде
КДК РФС принял решение отменить красную карточку полузащитника "Амкара" Фегора Огуде, полученную в матче чемпионата России против тульского "Арсенала", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
"После получения письма от футбольного клуба "Амкар" мы отправили запрос в контрольно-квалификационную комиссию, сегодня утром состоялось их заседание. Комиссия решила, что на 76-й минуте арбитр Вилков принял ошибочное решение, удалив игрока "Амкара" с поля. Мы приняли во внимание их решение и решили отменить ошибочно примененное удаление футболисту "Амкара", то есть красную карточку КДК отменил. В связи с этим из повестки дня был исключен пункт о неподобающем поведении команды.
Мы также обсудили вопрос с Белоруковым. Отмена желтых карточек не является особой юрисдикцией КДК, желтые карточки КДК не отменяет, поэтому Белоруков должен будет пропустить один матч", - цитирует Григорьянца ТАСС.
"После получения письма от футбольного клуба "Амкар" мы отправили запрос в контрольно-квалификационную комиссию, сегодня утром состоялось их заседание. Комиссия решила, что на 76-й минуте арбитр Вилков принял ошибочное решение, удалив игрока "Амкара" с поля. Мы приняли во внимание их решение и решили отменить ошибочно примененное удаление футболисту "Амкара", то есть красную карточку КДК отменил. В связи с этим из повестки дня был исключен пункт о неподобающем поведении команды.
Мы также обсудили вопрос с Белоруковым. Отмена желтых карточек не является особой юрисдикцией КДК, желтые карточки КДК не отменяет, поэтому Белоруков должен будет пропустить один матч", - цитирует Григорьянца ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.