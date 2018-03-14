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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Резвухин: отмена красной Огуде? Вся страна видела предвзятость Вилкова
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал решение КДК РФС отменить красную карточку Огуде, которую он получил в матче с "Арсеналом" (0:2).
"Справедливость восторжествовала. Что поделать? Мы живем в таких вот реалиях. На результат матча мы уже никак повлиять не можем.Так что принимаем это как данность. Хотели также отменить красную карточку Белорукова, но по регламенту этого сделать нельзя.
Принял ли "Амкар" извинения Будогосского по поводу судейства Вилкова? Результат уже не вернешь, а человек просто выразил сейчас свою позицию. Вилкова отправили в ФНЛ? Мы никому зла не желаем. Наказывают соответствующие органы. Просто каждый человек должен профессионально исполнять свои обязанности. Если он квалифицированный. Вся страна заметила предвзятость арбитра. На мой взгляд, судейство было предвзятым", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
"Справедливость восторжествовала. Что поделать? Мы живем в таких вот реалиях. На результат матча мы уже никак повлиять не можем.Так что принимаем это как данность. Хотели также отменить красную карточку Белорукова, но по регламенту этого сделать нельзя.
Принял ли "Амкар" извинения Будогосского по поводу судейства Вилкова? Результат уже не вернешь, а человек просто выразил сейчас свою позицию. Вилкова отправили в ФНЛ? Мы никому зла не желаем. Наказывают соответствующие органы. Просто каждый человек должен профессионально исполнять свои обязанности. Если он квалифицированный. Вся страна заметила предвзятость арбитра. На мой взгляд, судейство было предвзятым", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
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