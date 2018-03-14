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Игорь Резвухин: отмена красной Огуде? Вся страна видела предвзятость Вилкова

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал решение КДК РФС отменить красную карточку Огуде, которую он получил в матче с "Арсеналом" (0:2).

"Справедливость восторжествовала. Что поделать? Мы живем в таких вот реалиях. На результат матча мы уже никак повлиять не можем.Так что принимаем это как данность. Хотели также отменить красную карточку Белорукова, но по регламенту этого сделать нельзя.

Принял ли "Амкар" извинения Будогосского по поводу судейства Вилкова? Результат уже не вернешь, а человек просто выразил сейчас свою позицию. Вилкова отправили в ФНЛ? Мы никому зла не желаем. Наказывают соответствующие органы. Просто каждый человек должен профессионально исполнять свои обязанности. Если он квалифицированный. Вся страна заметила предвзятость арбитра. На мой взгляд, судейство было предвзятым", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
Теги: Резвухин Огуде Амкар
Сегодня, 17:21
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№2 Написал: Clover (Сегодня, 17:37) #
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Уберите запитерскиз судей! То страна ох*евает над 3 карточками от Еськова - то над охренительным судейством Вилки, и что характерно - исключительно в матчах запитеров, совпадение какое! А потом удивляются - где в стране футбол? Вот в кармане у них футбол!


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Там если и была карточка, то желтая.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
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