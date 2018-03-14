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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: ситуация для нас простая – мы должны забить гол
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом".
"Что я думаю на тему того, что ЦСКА в ЛЧ играл лучше на выезде, чем дома? Все те матчи были напряжённые, и в них всё могло качнуться как в одну сторону, так и в другую. Что касается "Лиона", то он обладает индивидуально сильными футболистами. Они умеют подключаться и обыгрывать один в один. Но мы постараемся что-то изменить по сравнению с первой игрой.
Ситуация для нас простая – мы должны забить гол, чтобы выровнять положение. Мы будем стремиться это сделать. А дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Можно забить в начале, середине или конце. Можно поспешить. Но мы должны быть готовы к любому игровому сценарию", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
"Что я думаю на тему того, что ЦСКА в ЛЧ играл лучше на выезде, чем дома? Все те матчи были напряжённые, и в них всё могло качнуться как в одну сторону, так и в другую. Что касается "Лиона", то он обладает индивидуально сильными футболистами. Они умеют подключаться и обыгрывать один в один. Но мы постараемся что-то изменить по сравнению с первой игрой.
Ситуация для нас простая – мы должны забить гол, чтобы выровнять положение. Мы будем стремиться это сделать. А дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Можно забить в начале, середине или конце. Можно поспешить. Но мы должны быть готовы к любому игровому сценарию", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
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