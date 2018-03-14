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Виктор Гончаренко: ситуация для нас простая – мы должны забить гол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом".

"Что я думаю на тему того, что ЦСКА в ЛЧ играл лучше на выезде, чем дома? Все те матчи были напряжённые, и в них всё могло качнуться как в одну сторону, так и в другую. Что касается "Лиона", то он обладает индивидуально сильными футболистами. Они умеют подключаться и обыгрывать один в один. Но мы постараемся что-то изменить по сравнению с первой игрой.

Ситуация для нас простая – мы должны забить гол, чтобы выровнять положение. Мы будем стремиться это сделать. А дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Можно забить в начале, середине или конце. Можно поспешить. Но мы должны быть готовы к любому игровому сценарию", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА Лион
Сегодня, 19:29
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№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Седой
Парочку лучше

Правильно! Чтобы ситуация была еще проще...
И не пропустить. stuck_out_tongue_winking_eye


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:49) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Парочку лучше


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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