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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Виктор Альварес: "Ростов" - хорошая команда
Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура РФПЛ с "Ростовом".
"Пока все идет как обычно. Если что-то особенное и будет, то завтра, на установке перед игрой. Пока только посмотрели их игру, это очень хорошая команда, будет серьезный поединок. Мы уже встречались с этой командой, так что представление есть, как играть против них. Но конкретика, конечно, еще будет на установке", - цитирует Альвареса "Спорт-Экспресс".
"Пока все идет как обычно. Если что-то особенное и будет, то завтра, на установке перед игрой. Пока только посмотрели их игру, это очень хорошая команда, будет серьезный поединок. Мы уже встречались с этой командой, так что представление есть, как играть против них. Но конкретика, конечно, еще будет на установке", - цитирует Альвареса "Спорт-Экспресс".
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