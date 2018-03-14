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Виктор Альварес: "Ростов" - хорошая команда

Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура РФПЛ с "Ростовом".

"Пока все идет как обычно. Если что-то особенное и будет, то завтра, на установке перед игрой. Пока только посмотрели их игру, это очень хорошая команда, будет серьезный поединок. Мы уже встречались с этой командой, так что представление есть, как играть против них. Но конкретика, конечно, еще будет на установке", - цитирует Альвареса "Спорт-Экспресс".
Теги: Ростов Арсенал Тула
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