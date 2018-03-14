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СМИ: "Динамо" пока не может договориться с ВТБ об условиях аренды нового стадиона

"Динамо" не может договориться с "ВТБ Арена Парк" о проведении матчей со следующего сезона на стадионе "Динамо", сообщает Sport24.ru.

В "ВТБ Арене" требуют у "Динамо" 6 миллионов рублей в качестве арендной платы за проведение одного матча. "Динамо" же готово платить максимум 4 миллиона.

Еще несколько миллионов "Динамо" придется тратить непосредственно на организацию матча – маркетинговые активности и прочее. Кроме того, клуб разделит доход от продажи лож на новом стадионе с владельцами арены.

Руководство "Динамо" угрожает отказаться от идеи аренды стадиона, если не будут приняты их условия, мотивируя это тем, что арена будет простаивать. Впрочем, в ВТБ считают, что "Динамо" попросту будет больше негде играть.

"Динамо" должно начать выступления на новом стадионе со следующего сезона, но пока стороны не могут прийти к согласию, и риск того, что это не удастся сделать, вполне вероятен.
Теги: Динамо
Сегодня, 22:16
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№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
бгг красиво мусоров выкинули на улицу


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№13 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 23:20) #
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Болеет за:
«Факел»
Вот он настоящий капитализм! Динамо не может играть на "своем" стадионе "Динамо". ВТБ свою долю акций в Динамо спихнуло, а вот стадион оставило при себе.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№12 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 23:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, это вам не за 49 рублей на 49 лет арена joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: мясник вовануза Москва (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
а если там не будет играть динамо,то кто
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 23:07) #
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online

Цитата: Пивовед
Очнись, Избранный, ты серишь !

Для бомжа это естественное состояние.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Ziggy
Быдлу за рубль стадион не даютсЪ

вот наконец вы осознали свое место, а то все народные да народные


Очнись, Изб'Г'анный, ты серишь !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 23:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Быдлу за рубль стадион не даютсЪ

вот наконец вы осознали свое место, а то все народные да народные
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: Vaserman21 (Сегодня, 23:01) #
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  •  (1)

Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball. ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:49) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Грустная история. Никому не нужный клуб, никому не нужный стадион...


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:44) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Clover
Нормальная такса сейчас - рубль в год, имейте ввиду


Ты не завидуй, что Зенит стал Победителем Лиги Чемпионов (как регламентировал в начале многосотмиллионных евровых бюджетных трат) и приобрёл 15 150 миллионов болельщиков Зенита избирателей Путина. Быдлу за рубль стадион не даютсЪ. Исключительно ИзбраннымЪ.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А пусть Динамо в Лужники переходит. За 3 ляма. А ВТБ пусть Магнитом занимается


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Clover
Нормальная такса сейчас - рубль в год, имейте ввиду

Там жители города богатые, могут себе позволить.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Маразм!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (12)
online

Нормальная такса сейчас - рубль в год, имейте ввиду


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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