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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: "Динамо" пока не может договориться с ВТБ об условиях аренды нового стадиона
"Динамо" не может договориться с "ВТБ Арена Парк" о проведении матчей со следующего сезона на стадионе "Динамо", сообщает Sport24.ru.
В "ВТБ Арене" требуют у "Динамо" 6 миллионов рублей в качестве арендной платы за проведение одного матча. "Динамо" же готово платить максимум 4 миллиона.
Еще несколько миллионов "Динамо" придется тратить непосредственно на организацию матча – маркетинговые активности и прочее. Кроме того, клуб разделит доход от продажи лож на новом стадионе с владельцами арены.
Руководство "Динамо" угрожает отказаться от идеи аренды стадиона, если не будут приняты их условия, мотивируя это тем, что арена будет простаивать. Впрочем, в ВТБ считают, что "Динамо" попросту будет больше негде играть.
"Динамо" должно начать выступления на новом стадионе со следующего сезона, но пока стороны не могут прийти к согласию, и риск того, что это не удастся сделать, вполне вероятен.
В "ВТБ Арене" требуют у "Динамо" 6 миллионов рублей в качестве арендной платы за проведение одного матча. "Динамо" же готово платить максимум 4 миллиона.
Еще несколько миллионов "Динамо" придется тратить непосредственно на организацию матча – маркетинговые активности и прочее. Кроме того, клуб разделит доход от продажи лож на новом стадионе с владельцами арены.
Руководство "Динамо" угрожает отказаться от идеи аренды стадиона, если не будут приняты их условия, мотивируя это тем, что арена будет простаивать. Впрочем, в ВТБ считают, что "Динамо" попросту будет больше негде играть.
"Динамо" должно начать выступления на новом стадионе со следующего сезона, но пока стороны не могут прийти к согласию, и риск того, что это не удастся сделать, вполне вероятен.
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