Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:20
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
21:10
Валерий Газзаев: пусть отсутствие британского премьера на трибунах ЧМ-2018 будет самым большим несчастьем в нашей жизни (4)
Валерий Газзаев: пусть отсутствие британского премьера на трибунах ЧМ-2018 будет самым большим несчастьем в нашей жизни (4)
20:23
Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба (2)
Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба (2)
17:39
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (7)
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (7)
16:42
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
Алексей Миранчук: слова Симеоне было приятно услышать, но это никак не повлияло на нас с братом (видео) (1)
14:06
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (2)
Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (2)
Сергей Федоров 20 марта будет назначен на пост генерального директора "Динамо"
На 20 марта предварительно назначен совет директоров "Динамо".
На нём же будет объявлено о назначении Сергея Фёдорова на пост генерального директора, сообщает "Чемпионат.сом".
Сегодня, 14 марта, "Динамо" объявило об уходе с поста гендиректора Евгения Муравьёва. Вопрос о прекращении его полномочий был рассмотрен в соответствии с повесткой дня совета директоров.
Муравьёв работал на посту генерального директора "Динамо" с сентября 2016 года.
На нём же будет объявлено о назначении Сергея Фёдорова на пост генерального директора, сообщает "Чемпионат.сом".
Сегодня, 14 марта, "Динамо" объявило об уходе с поста гендиректора Евгения Муравьёва. Вопрос о прекращении его полномочий был рассмотрен в соответствии с повесткой дня совета директоров.
Муравьёв работал на посту генерального директора "Динамо" с сентября 2016 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.