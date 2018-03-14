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Сергей Федоров 20 марта будет назначен на пост генерального директора "Динамо"

На 20 марта предварительно назначен совет директоров "Динамо".

На нём же будет объявлено о назначении Сергея Фёдорова на пост генерального директора, сообщает "Чемпионат.сом".

Сегодня, 14 марта, "Динамо" объявило об уходе с поста гендиректора Евгения Муравьёва. Вопрос о прекращении его полномочий был рассмотрен в соответствии с повесткой дня совета директоров.

Муравьёв работал на посту генерального директора "Динамо" с сентября 2016 года.
Теги: Динамо
Сегодня, 22:29
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№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCD 1923
На сделке с Раушем погорел- жадный. ВТБ- не Кубань, у этих хрена своруешь

Посадят?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Vaserman21 (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (0)

Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball. ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Сибирячок
Что за Фёдоров? Хоккеист?

Ген. директор ХК Динамо. Будет совмещать с ФК Динамо.
Аферист Муравьев недолго продержался не своровав. На сделке с Раушем погорел- жадный. ВТБ- не Кубань, у этих хрена своруешь.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:51) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Сибирячок
Что за Фёдоров? Хоккеист?

Возможно!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:45) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что за Фёдоров? Хоккеист?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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