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Виктор Гончаренко: ждем от Мусы голов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" прокомментировал выступление форварда Ахмеда Мусы за красно-синих после возвращения из "Лестера".

"Из-за отсутствия игровой практики у него нивелировались некоторые навыки. Сейчас сделан шаг вперёд – появились моменты. А теперь мы ждём голов", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА Муса
Сегодня, 23:00
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№1 Написал: Clover (Сегодня, 23:18) #
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Одна голова, две головы, три головы... У Петухеева головы не нашел - жопу отпилил, ничего?


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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