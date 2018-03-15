Джефферсон Фарфан: по моим меркам, в России холодно девять месяцев в году

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, как освоился в России за год, проведенный после перехода в московский клуб.– Год прошел замечательно. Сейчас с уверенностью могу сказать, что я отлично адаптировался в "Локомотиве", в России. По моим меркам, у вас холодно девять месяцев в году. Но даже к холоду и низкому небу я привык. Профессионал должен показывать высокий уровень футбола в любую погоду. В "Локо" с этим хорошо справляются и другие теплолюбивые ребята.Если оглянуться назад, то вспоминается первая встреча с командой. Парни меня приняли тепло. Сразу начал общаться с Ману, Ари, Гилерме, позже к нам присоединился Эдер. Важно было забить первый гол, чтобы почувствовать игру, стать увереннее.– Да, в моем первом матче за "Локомотив"! А уже в следующей игре с той же "Уфой" мы вышли в финал Кубка России. Завоевание трофея в первый же сезон сильно меня стимулировало. Поэтому летом, перед стартом нового сезона, я твердо решил: мы должны сделать все возможное, чтобы привести "Локо" к чемпионству.– Если честно, для меня это была экзотика. Перу и Россия – сами подумайте, как далеко. В подростковом возрасте я ничего не знал о российском футболе. Повзрослев, стал участвовать в еврокубках. И уже имел представление о ведущих российских командах, о вашей сборной. Мне и друзья рассказывали, которые здесь играли: Кевин Кураньи, Хурадо.– Ваши футболисты, в первую очередь, физически сильные. Они склонны к силовой манере, и временами это жесткий футбол. Особенно это чувствуется в матчах против команд из нижней части таблицы. Иногда приходит мысль: как бы не получить по ногам. Мне не раз приходилось пропускать болезненные удары в жестких стыках. Но надо терпеть.При этом русский футбол разнообразен. В премьер-лиге есть целый ряд очень талантливых игроков, которым по силам играть в топ-лигах. Это изысканные футболисты. Среди них наши братья. С учетом возраста у них сумасшедший потенциал и – верю – большое будущее. Надеюсь, о Леше и Антоне скоро узнают во всем мире.