Джефферсон Фарфан: по моим меркам, в России холодно девять месяцев в году

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:05
Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в карьере (1)
Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в карьере (1)
Вчера, 23:00
Виктор Гончаренко: ждем от Мусы голов (4)
Виктор Гончаренко: ждем от Мусы голов (4)
Вчера, 22:49
Путеводитель по Ростову-на-Дону разработают к ЧМ-2018 (1)
Путеводитель по Ростову-на-Дону разработают к ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:20
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
Игорь Акинфеев: было понятно, что Березуцкие не приостановили карьеру в сборной, а завершили (2)
Вчера, 22:07
"Ювентус" одержал победу над "Аталантой"
"Ювентус" одержал победу над "Аталантой"
Вчера, 21:51
"Бавария" на выезде обыграла "Бешикташ"
"Бавария" на выезде обыграла "Бешикташ"
Вчера, 21:36
Вагнер Лав забил в Лиге чемпионов впервые с 2011 года (41)
Вагнер Лав забил в Лиге чемпионов впервые с 2011 года (41)
Вчера, 21:32
Виктор Альварес: "Ростов" - хорошая команда
Виктор Альварес: "Ростов" - хорошая команда
Вчера, 21:10
Валерий Газзаев: пусть отсутствие британского премьера на трибунах ЧМ-2018 будет самым большим несчастьем в нашей жизни (6)
Валерий Газзаев: пусть отсутствие британского премьера на трибунах ЧМ-2018 будет самым большим несчастьем в нашей жизни (6)
Вчера, 20:52
"ПСЖ" вдесятером обыграл "Анже"
"ПСЖ" вдесятером обыграл "Анже"
Вчера, 20:23
Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба (2)
Главный тренер "РБ Лейпциг": ответный матч против "Зенита" станет важным событием в истории нашего клуба (2)
Вчера, 20:06
"Динамо" подтвердило отставку Муравьева
"Динамо" подтвердило отставку Муравьева
Вчера, 19:17
Роберто Манчини: "Зенит", в отличие от множества других команд России, играет в футбол (59)
Роберто Манчини: "Зенит", в отличие от множества других команд России, играет в футбол (59)
Вчера, 17:39
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (7)
Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится (7)
Джефферсон Фарфан: по моим меркам, в России холодно девять месяцев в году
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, как освоился в России за год, проведенный после перехода в московский клуб.
– Год прошел замечательно. Сейчас с уверенностью могу сказать, что я отлично адаптировался в "Локомотиве", в России. По моим меркам, у вас холодно девять месяцев в году. Но даже к холоду и низкому небу я привык. Профессионал должен показывать высокий уровень футбола в любую погоду. В "Локо" с этим хорошо справляются и другие теплолюбивые ребята.
Если оглянуться назад, то вспоминается первая встреча с командой. Парни меня приняли тепло. Сразу начал общаться с Ману, Ари, Гилерме, позже к нам присоединился Эдер. Важно было забить первый гол, чтобы почувствовать игру, стать увереннее.
- Это было в Уфе на синтетическом поле.
– Да, в моем первом матче за "Локомотив"! А уже в следующей игре с той же "Уфой" мы вышли в финал Кубка России. Завоевание трофея в первый же сезон сильно меня стимулировало. Поэтому летом, перед стартом нового сезона, я твердо решил: мы должны сделать все возможное, чтобы привести "Локо" к чемпионству.
- В детстве ты наверняка следил за крупными футбольными событиями: чемпионат мира, Европы. Россия неоднократно в этих турнирах участвовала. С чем или с кем ассоциировался у тебя российский футбол?
– Если честно, для меня это была экзотика. Перу и Россия – сами подумайте, как далеко. В подростковом возрасте я ничего не знал о российском футболе. Повзрослев, стал участвовать в еврокубках. И уже имел представление о ведущих российских командах, о вашей сборной. Мне и друзья рассказывали, которые здесь играли: Кевин Кураньи, Хурадо.
- Какой он, русский футболист сегодня?
– Ваши футболисты, в первую очередь, физически сильные. Они склонны к силовой манере, и временами это жесткий футбол. Особенно это чувствуется в матчах против команд из нижней части таблицы. Иногда приходит мысль: как бы не получить по ногам. Мне не раз приходилось пропускать болезненные удары в жестких стыках. Но надо терпеть.
При этом русский футбол разнообразен. В премьер-лиге есть целый ряд очень талантливых игроков, которым по силам играть в топ-лигах. Это изысканные футболисты. Среди них наши братья. С учетом возраста у них сумасшедший потенциал и – верю – большое будущее. Надеюсь, о Леше и Антоне скоро узнают во всем мире.
ФК "Локомотив"
– Год прошел замечательно. Сейчас с уверенностью могу сказать, что я отлично адаптировался в "Локомотиве", в России. По моим меркам, у вас холодно девять месяцев в году. Но даже к холоду и низкому небу я привык. Профессионал должен показывать высокий уровень футбола в любую погоду. В "Локо" с этим хорошо справляются и другие теплолюбивые ребята.
Если оглянуться назад, то вспоминается первая встреча с командой. Парни меня приняли тепло. Сразу начал общаться с Ману, Ари, Гилерме, позже к нам присоединился Эдер. Важно было забить первый гол, чтобы почувствовать игру, стать увереннее.
- Это было в Уфе на синтетическом поле.
– Да, в моем первом матче за "Локомотив"! А уже в следующей игре с той же "Уфой" мы вышли в финал Кубка России. Завоевание трофея в первый же сезон сильно меня стимулировало. Поэтому летом, перед стартом нового сезона, я твердо решил: мы должны сделать все возможное, чтобы привести "Локо" к чемпионству.
- В детстве ты наверняка следил за крупными футбольными событиями: чемпионат мира, Европы. Россия неоднократно в этих турнирах участвовала. С чем или с кем ассоциировался у тебя российский футбол?
– Если честно, для меня это была экзотика. Перу и Россия – сами подумайте, как далеко. В подростковом возрасте я ничего не знал о российском футболе. Повзрослев, стал участвовать в еврокубках. И уже имел представление о ведущих российских командах, о вашей сборной. Мне и друзья рассказывали, которые здесь играли: Кевин Кураньи, Хурадо.
- Какой он, русский футболист сегодня?
– Ваши футболисты, в первую очередь, физически сильные. Они склонны к силовой манере, и временами это жесткий футбол. Особенно это чувствуется в матчах против команд из нижней части таблицы. Иногда приходит мысль: как бы не получить по ногам. Мне не раз приходилось пропускать болезненные удары в жестких стыках. Но надо терпеть.
При этом русский футбол разнообразен. В премьер-лиге есть целый ряд очень талантливых игроков, которым по силам играть в топ-лигах. Это изысканные футболисты. Среди них наши братья. С учетом возраста у них сумасшедший потенциал и – верю – большое будущее. Надеюсь, о Леше и Антоне скоро узнают во всем мире.
ФК "Локомотив"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.