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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Акинфеев: футболист создан для того, чтобы побеждать
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что любой завоеванный трофей ценен для футболистов.
– Вы уже выигрывали Кубок УЕФА. Некоторые ваши партнеры говорят, что хотят выиграть турнир в этом году. Вас это мотивирует?
– Насколько я помню, что говорил Набабкин. Я после этого ему сказал: "Кирилл, все в твоих руках. Я уже держал в руках этот Кубок". На самом деле, любой трофей дорог и ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но любому игроку хочется побеждать. Один раз мы уже это сделали. Не знаю, получится ли второй раз.
– После домашних 0:1 насколько оптимистично вы настроены?
– Любой матч придает оптимизм. Футболист создан для того, чтобы побеждать. В данном случае что 0:0, что 1:1 – не имеет значение, надо побеждать.
– Как вам Вернблум в качестве центрального защитника?
– Замечательно. Он профессионал, универсал, способный сыграть на любой позиции.
"Спорт-Экспресс"
– Вы уже выигрывали Кубок УЕФА. Некоторые ваши партнеры говорят, что хотят выиграть турнир в этом году. Вас это мотивирует?
– Насколько я помню, что говорил Набабкин. Я после этого ему сказал: "Кирилл, все в твоих руках. Я уже держал в руках этот Кубок". На самом деле, любой трофей дорог и ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но любому игроку хочется побеждать. Один раз мы уже это сделали. Не знаю, получится ли второй раз.
– После домашних 0:1 насколько оптимистично вы настроены?
– Любой матч придает оптимизм. Футболист создан для того, чтобы побеждать. В данном случае что 0:0, что 1:1 – не имеет значение, надо побеждать.
– Как вам Вернблум в качестве центрального защитника?
– Замечательно. Он профессионал, универсал, способный сыграть на любой позиции.
"Спорт-Экспресс"
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