Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Игорь Акинфеев: футболист создан для того, чтобы побеждать

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что любой завоеванный трофей ценен для футболистов.

– Вы уже выигрывали Кубок УЕФА. Некоторые ваши партнеры говорят, что хотят выиграть турнир в этом году. Вас это мотивирует?

– Насколько я помню, что говорил Набабкин. Я после этого ему сказал: "Кирилл, все в твоих руках. Я уже держал в руках этот Кубок". На самом деле, любой трофей дорог и ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но любому игроку хочется побеждать. Один раз мы уже это сделали. Не знаю, получится ли второй раз.

– После домашних 0:1 насколько оптимистично вы настроены?

– Любой матч придает оптимизм. Футболист создан для того, чтобы побеждать. В данном случае что 0:0, что 1:1 – не имеет значение, надо побеждать.

– Как вам Вернблум в качестве центрального защитника?

– Замечательно. Он профессионал, универсал, способный сыграть на любой позиции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 03:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.