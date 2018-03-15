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Геннадий Орлов: слова Манчини? Когда мужик слабый, он уже не мужик

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о словах главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, ранее выражавшего недовольство трансферными возможностями сине-бело-голубых.

"Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как "Манчестер Сити". Но это плутовство. Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещё были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Манчини Зенит
Сегодня, 17:15
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№1 Написал: romazab romazab (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А все свою жизнь пиzдежью и вылизыванием заниматься, это мужик, да Гена?
Какие там они в питере недоумки.


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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