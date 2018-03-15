Геннадий Орлов: слова Манчини? Когда мужик слабый, он уже не мужик

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о словах главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, ранее выражавшего недовольство трансферными возможностями сине-бело-голубых."Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как "Манчестер Сити". Но это плутовство. Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещё были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.