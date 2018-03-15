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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: слова Манчини? Когда мужик слабый, он уже не мужик
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о словах главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, ранее выражавшего недовольство трансферными возможностями сине-бело-голубых.
"Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как "Манчестер Сити". Но это плутовство. Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещё были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
"Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как "Манчестер Сити". Но это плутовство. Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещё были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
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