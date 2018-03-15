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Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск" (1:0) и призвал не нагнетать ситуацию вокруг своего одноклубника Квинси Промеса, который впервые не реализовал пенальти в матчах за красно-белых.

"Тяжёлый получился матч. Практически 10 человек было в защите у СКА. Сложно взламывать такую насыщенную оборону, но мы всё равно создали достаточно моментов. Фернандо нанёс потрясающий удар в концовке! Он большой мастер, много тренирует штрафные удары. На моей памяти Фернандо забил уже три или четыре отличных штрафных.

Что касается нереализованного Промесом пенальти, то стоит отметить — Довбня совершил хороший сейв. Квинси сейчас не в порядке? Не надо нагнетать ситуацию. Промес много лет является ключевым игроком "Спартака". Он огромное количество раз выручал команду, забивал важные голы. Это лидер "Спартака". Ничего страшного не произошло, я сказал ему об этом в раздевалке. Все его голы впереди. Квинси слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за этой ситуации. Команда выиграла, двигаемся дальше", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Промес Спартак СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:08
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(4)
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:58) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самедов ты про свой удар лучше вспомнил бы,как ты умудрился не попасть в пустые ворота,до си пор не могу понять.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 18:40) #
  • +1
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Да нормально все, автобус ломать всегда сложно. Бомжи вон поют, что и вовсе невозможно smile Ну напорол с нервяка


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:29) #
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  •  (4)

Ха-ха три раза...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 18:11) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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