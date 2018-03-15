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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск" (1:0) и призвал не нагнетать ситуацию вокруг своего одноклубника Квинси Промеса, который впервые не реализовал пенальти в матчах за красно-белых.
"Тяжёлый получился матч. Практически 10 человек было в защите у СКА. Сложно взламывать такую насыщенную оборону, но мы всё равно создали достаточно моментов. Фернандо нанёс потрясающий удар в концовке! Он большой мастер, много тренирует штрафные удары. На моей памяти Фернандо забил уже три или четыре отличных штрафных.
Что касается нереализованного Промесом пенальти, то стоит отметить — Довбня совершил хороший сейв. Квинси сейчас не в порядке? Не надо нагнетать ситуацию. Промес много лет является ключевым игроком "Спартака". Он огромное количество раз выручал команду, забивал важные голы. Это лидер "Спартака". Ничего страшного не произошло, я сказал ему об этом в раздевалке. Все его голы впереди. Квинси слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за этой ситуации. Команда выиграла, двигаемся дальше", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
"Тяжёлый получился матч. Практически 10 человек было в защите у СКА. Сложно взламывать такую насыщенную оборону, но мы всё равно создали достаточно моментов. Фернандо нанёс потрясающий удар в концовке! Он большой мастер, много тренирует штрафные удары. На моей памяти Фернандо забил уже три или четыре отличных штрафных.
Что касается нереализованного Промесом пенальти, то стоит отметить — Довбня совершил хороший сейв. Квинси сейчас не в порядке? Не надо нагнетать ситуацию. Промес много лет является ключевым игроком "Спартака". Он огромное количество раз выручал команду, забивал важные голы. Это лидер "Спартака". Ничего страшного не произошло, я сказал ему об этом в раздевалке. Все его голы впереди. Квинси слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за этой ситуации. Команда выиграла, двигаемся дальше", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
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