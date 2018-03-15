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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Матч с "Атлетико" стал самым посещаемым для "Локомотива" в этом сезоне
На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" — "Атлетико" присутствовали 22 041 зритель, сообщает "Чемпионат.сом".
Таким образом, сегодня установлен рекорд посещаемости стадиона "РЖД Арена" в нынешнем сезоне.
До этого самой посещаемой стала домашняя игра "железнодорожников" со "Спартаком" (0:0) в 21-м туре чемпионата России, которая состоялась 4 марта. Тогда на стадионе собрались 21 750 зрителей.
Таким образом, сегодня установлен рекорд посещаемости стадиона "РЖД Арена" в нынешнем сезоне.
До этого самой посещаемой стала домашняя игра "железнодорожников" со "Спартаком" (0:0) в 21-м туре чемпионата России, которая состоялась 4 марта. Тогда на стадионе собрались 21 750 зрителей.
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