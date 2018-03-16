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Себастьян Дриусси: мне еще многого не хватает, чтобы полностью раскрыться в "Зените"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси высказался относительно своей игры за петербургский клуб.

– Как справлялись с негативными эмоциями в эти полгода?

– С помощью усердной работы. Только так. На каждой тренировке старался улучшить свою игру, знал, что рано или поздно голы придут.

Знаю, что мне еще многого не хватает, чтобы полностью раскрыться в "Зените", но я на верном пути. Нужно просто продолжать трудиться и забивать, – передает слова Дриусси "СЭ".
Теги: Дриусси Зенит
Сегодня, 13:43
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вчера Дриусси был весьма неплох...так держать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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