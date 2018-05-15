Станислав Черчесов: Джанаев тоже получил травму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды в преддверии подготовки к ЧМ-2018."С братьями Березуцкими мы несколько раз встречались, они остались при своем мнении. Джанаев также получил травму. Ждем, что нам в этом плане скажут.С испанцами мы играли не в пять защитников, а в четыре плюс. Смольников играл определенную роль. Возможно, нам нужно подумать, как нам настроить концепцию и тактику. Нам предстоит разобраться", – сказал Черчесов.