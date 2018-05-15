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Станислав Черчесов: Джанаев тоже получил травму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии команды в преддверии подготовки к ЧМ-2018.

"С братьями Березуцкими мы несколько раз встречались, они остались при своем мнении. Джанаев также получил травму. Ждем, что нам в этом плане скажут.

С испанцами мы играли не в пять защитников, а в четыре плюс. Смольников играл определенную роль. Возможно, нам нужно подумать, как нам настроить концепцию и тактику. Нам предстоит разобраться", – сказал Черчесов.

РФС
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:44
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№4 Написал: SVN (Сегодня, 16:04) #
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а что с игроками,которые попали в доп.список,они в отпуск могут ехать,или должны тоже готовиться где то,тренироваться?Вчера Камболов травмировался,сегодня Джанаев,игроки Рубина резко отказываются от сборной,печально,никто не хочет работать в команде Черчесова.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:58) #
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Цитата: Пивовед
Джанаев тоже ???

А чего ему косить? Акинфеев в раме на 3 матча, и домой!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: Buiser812 (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
frowning


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Джанаев тоже ???

боюсь, дело уже не в травмах- возможно, игроки уже просто косят от этой сборной...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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