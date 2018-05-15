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"Спартак" будет искать центрального защитника и "опорника" с российскими паспортами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о планах по усилению состава в межсезонье.

- Сколько в новом сезоне "Спартаку" нужно новых игроков?

– Думаю, четыре-пять.

– Сколько футболистов уйдут?

– Четыре-пять. Конечно, было бы интересно сделать определенный микст с игроками "Спартака-2", чтобы иметь футболистов с русским паспортом. Я слежу за молодыми. Но в этом сезоне, может быть, меньше из-за большого числа матчей.

– Вы будете стараться найти и подписать игрока до чемпионата мира?

– Да, лучше сделать так, чтобы не попасть на выросшие в несколько раз цены.

– Правда ли, что главная цель на лето – центральный защитник и опорный полузащитник, имеющие российские паспорт?

– Да.

СЭ
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 15:52
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6
(0)
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак не рассчитывает на своих воспитанников, шныряют в поисках)))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
искать игроков среди россиян, попусту терять время. понятно что многие просто не соответствуют тому чтобы выступать в ЛЧ. но даже и те что на слуху не прогрессируют в каждом сезоне. засветились так сказать так подходе к основе 1-ой пятерки и все. очень, ну очень средний уровень.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Buiser812 (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Защитников с российским паспортом у нас нет в стране persevere
по крайней мере достойных и готовых играть в ЛЧ или ЛЕ


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: pivas (Сегодня, 16:31) #
  • +2
  •  (2)

Поищите в своей молодежке .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:24) #
  • +5
  •  (9)
online

из защитников "более-менее" Семёнов, ну Камболов, Беляев всё же не то, из опорников Емельянов и Газинский.. Небогат выбор-то из российских игроков на эти позиции.. Или опять Каррера найдёт типа Петковича?! ФНЛ шерстить что-ли.. Тогда уж лучше своих подтягивать..
Российский рынок весь перепачкан лапами газовых дармоедов, они и стоящее превратили в ничтО, на лавках да по арендам сколько россиян рассовали..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: delta Таллин (Сегодня, 16:06) #
  • -4
  •  (4)
online

Ну с опорником все просто. Конечно же Баринов.))


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Регистрация: 3.05.2008 [жалоба]
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