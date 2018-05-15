"Спартак" будет искать центрального защитника и "опорника" с российскими паспортами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о планах по усилению состава в межсезонье.– Думаю, четыре-пять.– Четыре-пять. Конечно, было бы интересно сделать определенный микст с игроками "Спартака-2", чтобы иметь футболистов с русским паспортом. Я слежу за молодыми. Но в этом сезоне, может быть, меньше из-за большого числа матчей.– Да, лучше сделать так, чтобы не попасть на выросшие в несколько раз цены.– Да.