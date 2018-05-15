Массимо Каррера: в этом сезоне меня предали

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что в этом году допускал ошибки, а также заявил, что его предали.- Да, не знал.- Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в "Спартаке".- Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.- Да.- И на этом все, точка.- В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать - кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб - это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая.