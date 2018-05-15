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Массимо Каррера: в этом сезоне меня предали

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что в этом году допускал ошибки, а также заявил, что его предали.

- Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?

- Да, не знал.

- Но вы же руководитель, должны это знать.

- Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в "Спартаке".

- Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?

- Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.

- Вас кто-то в этом сезоне предал?

- Да.

- Ничего себе. Это очень громкое заявление.

- И на этом все, точка.

- Не считаете, что вы кого-то предали?

- В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать - кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб - это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:55
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6
(2)
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего в этом сезоне Каррера стал меньше к Пилипчуку прислушиваться и пытался делать по своему.Что видимо не всегда приводило к хорошему.Роман обиделся естественно.Это нормальные человеческие отношения и разногласия.Так везде происходит,в любой работе


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Е5 FC SM
а про синьку еще в начале сезона говорили что такое количество аргентинцев до добра не доведет

А ты мог дать палец на отсечение еще в начале сезона, что будет именно так?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит не просто так Пилипчук ушел. Да и вряд ли сам по себе кто то из Спартака уйдет. Просто понимал, что в его услугах итальянский тренерский штаб не нуждается.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 16:36) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: raddarv
Нет денег и тишина.

ну да
только когда они были
было тоже самое тишина и покой
может не в них дело

Цитата: raddarv
В Зените тоже как и в Спартаке все обиженные друг на друга.

а про синьку еще в начале сезона говорили что такое количество аргентинцев до добра не доведет


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: raddarv (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Е5 FC SM
опять в секте заговор
бедненькие

Когда в клубе крутятся большие деньги всегда будут заговоры, обиды и хрен знает что. Пример ваш клуб. Нет денег и тишина. В этом плане вы молодцы. В Зените тоже как и в Спартаке все обиженные друг на друга.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 16:10) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
опять в секте заговор
бедненькие


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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