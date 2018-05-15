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Массимо Каррера: в этом сезоне меня предали
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что в этом году допускал ошибки, а также заявил, что его предали.
- Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?
- Да, не знал.
- Но вы же руководитель, должны это знать.
- Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в "Спартаке".
- Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?
- Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.
- Вас кто-то в этом сезоне предал?
- Да.
- Ничего себе. Это очень громкое заявление.
- И на этом все, точка.
- Не считаете, что вы кого-то предали?
- В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать - кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб - это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая.
СЭ
- Почему, когда Пилипчук уходил, вы об этом не знали?
- Да, не знал.
- Но вы же руководитель, должны это знать.
- Но я не могу ему сказать оставаться, если он сам решил уйти, если он не хочет работать в "Спартаке".
- Вы не чувствовали, что рядом человек, который обижен?
- Да, конечно, я понимал это. Да, я во многом ошибся по ходу сезона.
- Вас кто-то в этом сезоне предал?
- Да.
- Ничего себе. Это очень громкое заявление.
- И на этом все, точка.
- Не считаете, что вы кого-то предали?
- В каком смысле? Нет, не считаю. Единственное, если так можно сказать - кого я предал, так это тех игроков, которые не выходили на поле. А тренерский штаб - это люди, которых я выбрал. Был бы глупцом, выбирая человека и работая с ним, потом его предавая.
СЭ
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