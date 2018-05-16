Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 3930
Зенит 104398
КБ-Гостевая 26519
Ситуация на юго-востоке Украины 119217
Курилка 1509
Отдых в Крыму. 169
Баги сайта и форума 542
Ростовские футбольные новости 546

Новости партнеров

Шамиль Газизов: ищем место для нового стадиона

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб планирует построить новый стадион.

"Глава республики Рустэм Закиевич Хамитов поставил определенные задачи. И сейчас мы занимаемся тем, что ищем место для стадиона.

Это место должно быть хорошее, стадион должен быть красивым, небольшим, компактным, современным. И он должен быть украшением города и республики. Продвижение по этой теме есть и это радует", - цитирует Газизова "Спорт бар".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 00:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.